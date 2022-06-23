憂猴痘來襲…疾管署公告為第二類法定傳染病 24小時內需通報
猴痘疫情正從歐美蔓延至亞洲，新加坡、南韓也都出現疑似案例。疾病管制署副署長莊人祥昨表示，猴痘已公告列為第二類法定傳染病。根據第二類法定傳染病的規定，如發現疑似病例必須在24小時內通報。
根據疾管署外網公告，符合臨床條件或檢驗條件就需要通報。臨床條件為需同時具下列條件，包括皮膚病灶如皮疹、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等，或具有任一下列症狀，包括發燒大於等於38度、畏寒、寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大或已排除水痘、帶狀皰疹，腸病毒、淋病、梅毒、軟性下疳等常見發疹性疾病的診斷。
檢驗條件則為具有下列任一個條件，包括臨床檢體分離並鑑定出猴痘病毒或臨床檢體猴痘病毒分子生物學核酸檢測或定序為陽性。
疫情快報
▪【疫情專題】6月23日新增本土48,283例、境外移入73例 確診死亡166例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言