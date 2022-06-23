民進黨金廈大橋政策反覆？ 江啟臣：政治算計雙重標準

民眾黨主席柯文哲到金門輔選，提出金廈大橋，遭到綠營圍剿，立委江啟臣認為，民進黨政府雙重標準，純粹為政治算計，像過去民進黨籍立委參選人也提金廈大橋，難道如今都不算數或有新想法？民進長政府應該跟國人說清楚自己的兩岸政策。

江啟臣批評，民進黨每次都雙重標準、甚至多重標準，在野講一套、執政做一套，其實還是要看民進黨兩岸主張及大陸政策究竟是什麼，是要和平還是有其它想法，這部分應該清楚告訴國人。

江啟臣提到，民進黨所謂「維持現狀」主張，民進黨過去維持現狀跟民進黨現在的兩岸政策又有什麼不一樣，民進黨過去主張金馬撤軍，黨籍立委候選人也提出金廈大橋政見，這些都不算數？或有新想法推翻過去想法？