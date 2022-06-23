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暗酸侯友宜？蔡英文總統南林科致詞提「正面回應人民需求」

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
蔡英文（右二）與侯友宜（左二）在活動現場互動冷、交集少。記者張睿廷／攝影
蔡英文（右二）與侯友宜（左二）在活動現場互動冷、交集少。記者張睿廷／攝影

台塑集團旗下DRAM製造商南亞科技，今日於新北市泰山區南林科技園區舉辦動土典禮。蔡英文總統、新北市長侯友宜皆受邀到場，不過兩人互動冷。蔡英文在台上致詞時突然提到，面對百年大疫，大家都很辛苦，政府應和人民站在一起，「正面回應人民需求」。這句話被外界懷疑，是否在暗酸近日鬧得沸沸揚揚的「恩恩案」事件。

南林科技園區動土典禮邀請多位大咖出席，包括蔡英文、侯友宜、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、台塑企業總裁王文淵及南亞科技董事長吳嘉昭等人。

蔡英文到場時，大家都列隊等待她的到來，侯友宜也與蔡英文打招呼致意，不過兩人互動僅止於此，算是冷淡。

蔡英文在台上致詞時大多數都在提台灣的半導體產業發展，不過到尾段時突然話鋒一轉。她說，全世界面臨疫情挑戰，第一線防疫人員的努力也相當重要。

蔡英文表示，台灣邁向疫情後的正常生活的新階段，不只要拚防疫，還要繼續拚經濟，面對百年大疫，大家都很辛苦，但只要中央和地方攜手合作，政府和人民站在一起，「正面回應」人民的需求，積極協助產業問題的解決，一定能夠攜手度過挑戰，創造更好的未來。

蔡英文致詞時提到，政府和人民站在一起，「正面回應」人民的需求。記者張睿廷／攝影
蔡英文致詞時提到，政府和人民站在一起，「正面回應」人民的需求。記者張睿廷／攝影

蔡英文 侯友宜

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