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我駐俄羅斯代表處搬遷 外交部：與俄烏戰爭無直接關聯

聯合報／ 記者張加／即時報導
我駐俄羅斯代表處近期搬遷至新址。圖／取自駐俄羅斯代表處網站
我駐俄羅斯代表處近期搬遷至新址。圖／取自駐俄羅斯代表處網站

我駐俄羅斯代表處近期搬遷至新址，外交部亞非司總領事王啟文今指出，搬遷與俄烏戰爭沒有直接關聯，沒有政治力介入。

俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣嚴厲譴責俄國，並加入國際制裁行列，俄羅斯則將台灣列入「不友好國家地區」，一度傳出我駐俄代表處恐遭關閉。不過，外交部之前已說明，我駐俄代表處仍維持正常運作，也未接獲旅居俄國台商、留學生或其他台僑反映生活及就學受到嚴重影響。

媒體今在外交部例行記者會詢問我駐俄代表處目前營運狀況，王啟文回應，駐俄代表處剛搬新址，目前一切正常運作。

記者追問搬遷原因，王啟文說，駐外館處搬遷有時可能因為空間不夠，或租金考量等各種因素，沒有其他政治力介入；至於搬遷時間，王啟文指出，是最近搬遷，但很早以前就規畫，「不可能因為開戰才要搬，這應該是沒有直接關聯」。

駐俄代表處日前在網站發布搬遷公告表示，駐俄羅斯代表處已搬遷至新址，將於2022年6月10日重新對外開放，期待與大家在新家見面。

此外，烏克蘭將成為歐盟正式候選國，先前有立委建議外交部將烏克蘭業務自亞非司移交歐洲司，王啟文說，外交部有這個方向，不過牽涉到部內各單位調整，會協商各單位共同研究未來烏克蘭業務歸屬，適時調整。

外交部 俄羅斯

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