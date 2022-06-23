陳家欽申請提前退休 銓敘部收到了「按程序辦理」
警政署長陳家欽申請提前退休，內政部已函送考試院銓敘部審定。銓敘部今天證實，已經收到相關申請，一切依照正常程序作業。考試院人士表示，作業時間大概需要幾天，在6月30日前通過生效「應該沒問題。」
行政院發言人羅秉成今天表示，由於陳家欽並非請辭，而是申請提前退休，依法無需報行政院核定，目前內政部已函送考試院審定，按照規畫是6月30日生效。
銓敘部次長朱楠賢證實，昨天下午已經收到掛號，依照正常程序作業，由銓敘部退撫司審定。根據「公務人員退休資遣撫卹法」，申請提前退休，由服務機關、也就是警政署報給銓敘部即可。
考試院人士也透露，最近很多公務員提出退休申請，可能會花點時間審核，但陳家欽年資夠，應該不會需要太久時間，「一周內核定沒問題。」
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