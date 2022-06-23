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陳家欽提前退休6月30日生效 蘇揆慰留因一理由難拒絕

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
警政署長陳家欽（右）本周突遞出提早退休申請，據悉，內政部長徐國勇（左）當天就批准。兩人互鬥往事，也再浮上檯面。本報資料照片
警政署長陳家欽（右）本周突遞出提早退休申請，據悉，內政部長徐國勇（左）當天就批准。兩人互鬥往事，也再浮上檯面。本報資料照片

警政署長陳家欽申請提前退休，行政院發言人羅秉成今天表示，行政院長蘇貞昌原希望陳家欽繼續留在團隊一起努力，但陳家欽提出，今年7月、明年1月有兩波共20名高階警官人事異動，若他在明年7月屆齡退休，將讓新任警政署長用人空間、領導統御受限，此理由讓蘇揆難以拒絕，因此尊重陳的決定，「誰也無法逼他退休」。

由於陳家欽並非請辭，而是申請提前退休，依法無需報行政院核定，目前內政部已函送考試院審定，按照規畫是6月30日生效。至於繼任人選，羅秉成表示，一定會找一個最適任的人來接任；對於外傳高雄市警察局長黃明昭將接任，羅秉成表示，「沒有這回事，現在人選還沒確定，若有確定會正式對外說明」。

羅秉成表示，陳家欽一生獻予警界42年之久，5年來帶領74000名同仁維護社會治安，掃黑、反毒等都有良好績效，這幾年非洲豬瘟、疫情防治等也都有很大的貢獻。尤其是治安方面，近幾年民調顯示，有高達8成以上國人滿意現在警察在社會治安上的貢獻，陳家欽非常讓蘇揆信任與肯定。

羅秉成表示，有鑒於陳家欽卓越表現，蘇揆希望他能繼續留在團隊一起努力，但陳提出一個說明讓他難以拒絕。原因是陳提到，因為如果他等到明年七月才屆齡退休，那麼後任署長，在領導統御用人空間，有可能會因為他明年屆齡退休而受到影響。

羅秉成解釋，今年七月、明年一月會有兩波三線二以上高階警官人事異動，今年七月有9人退休、明年11名，等於未來一年會有20名高階警官，包含副署長、主秘、六都局長等，若明年7月才交接給新任警政署長，這些用人空間、領導統御，會受到影響。

此外，後年就是總統大選，七月新任署長交接後，要做相關大選期間的治安維護與準備，時間恐怕也不太夠，要給新任署長更長更充裕的時間來準備。

羅秉成表示，因此陳家欽基於這樣的考量，世代傳承接替，讓新任警政署長在領導統御、用人空間，比較有彈性，決定提早退休。院長被這樣的考量，為警界未來提早退休，感覺不捨也非常肯定，所以尊重陳的決定。

關於程序上，羅秉成強調，「陳家欽不是辭職」，請辭要報院核定，他是申請提早退休，依法只要是公務人員，若符合自願退休資格，就應該准他退休，「誰也沒辦法逼他退休」，他提出於法於理於情都無法拒絕，院長尊重他的決定。

羅秉成說，程序上是「自請提早退休」，不用報院核定，現在是內政部函送考試院審定，按照規畫是6月30日生效。

陳家欽 羅秉成 蘇貞昌

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