【專家之眼】台灣海峽定位爭議實乃舊案重炒

6月13日中國大陸外交部發言人汪文斌,在回應彭博社記者提問北京對華盛頓表態,聲稱台灣海峽不是國際水域時,以強勢姿態表示中國大陸駁斥美國所持觀點,並且點出國際海洋法中並無「國際水域」(international waters)用語。

此事浮上檯面後,發展到目前為止,吾人可以見到下列客觀狀況;首先是美國並未公開回覆汪文斌發言,亦未重申其將維持將台灣海峽稱為國際水域立場;僅有國務院發言人透過電子郵件回覆路透社詢問時,將台灣海峽改稱為「國際水道」(international waterway),但並未再就此事公開發言。

其次是全球僅有台北外交部發言人,公開支持美方將台灣海峽稱為國際水域立場;全球各個國家都對此保持沉默,從未發表過任何聲明。從此種態勢看來,顯然華盛頓是心知肚明自知理虧,否則其必然惡狠狠地堅持其必將繼續使用該辭語稱呼台灣海峽。

其實北京與華盛頓在國際水域此項用詞上過招,基本上是舊案重炒。2009年3月8日美國海軍輔助艦船「無瑕」號(USNS Impeccable,T-AGOS-23)海洋研究調查船在南海發生對峙衝突事件。此事很快升溫發展到讓雙方領導人對此極度關切,美國國會亦對此舉行聽證會;最後雙方還同意召集各自政府、法界、軍方與學界之學者專家與相關官員,在當年7月底於羅德島州美國海軍戰爭學院(US Naval War College),針對專屬經濟區內之軍事活動舉辦工作研討會(workshop)。

該會經過長達兩日對話,雙方總計提出八份論文,並接受與會者質詢與討論,最後由美國海軍戰爭學院所屬「中國海洋研究所」(CMSI:China Maritime Studies Institute)集結成冊,以《專屬經濟區內之軍事活動:中美就海洋共享空間之安全與國際法對話》(Military Activities in the EEZ:A U.S.-China Dialogue on Security and International Law in the Maritime Commons)為題,將雙方所提論文內容與此項工作研討會對外公開。(前述資料網址:https://digital-commons.usnwc.edu/cmsi-red-books/3/)

其中最值得注意的是在前述論文集序言中,特別指出代表美方觀點發言之美國海軍戰爭學院教授Raul Pedrozo,以及同時在工作研討會發表論文之中國大陸海警東海總隊副總隊長郁志榮,針對認為美方不宜使用international waters來稱呼沿海國專屬經濟區上確實是有所共識。

Raul Pedrozo教授在其論文中,明確提醒美國官員必須注意到1972年至1973年間,美國曾經試圖在聯合國海洋法公約草擬過程第三次會議(UNCLOS III)中,以international seas用辭作為區分沿海國領海、群島國水域與內水,以及其他不屬於前述海域之專用術語,結果被各國所否決之歷史經驗。

同時Raul Pedrozo教授更認為美國確實應自我約束不宜使用international waters辭語,否則必然又要被各國認為打算拐彎抹角舊案重提,藉由規避使用專屬經濟區名辭,根本就是存心有意否認他國在此等水域所具有之合法管轄權。此種觀點其實亦顯現在郁志榮在會中所發表論文中,並且在此份論文集序言中亦特別再加以表述,顯然雙方在對話後,對於美方使用該辭語確實具有爭議已經建立共識。

在此更要指出,Raul Pedrozo教授本身就是服役於美國海軍軍法體系官員,當年5月才從美軍太平洋戰區總部指揮官直屬法務幕僚原職,奉調至海軍戰爭學院擔任教職;所以當年3月8日「無瑕」號發生對峙事件時,其應當就是處理該案法務層面之幕僚,因此其才會在該工作研討會中,負責率先表述美方觀點與立場。

除此之外,更要指出Raul Pedrozo教授亦曾經針對「無瑕」號對峙事件,以《海上短兵相接:無瑕號事件》(CLOSE ENCOUNTERS AT SEA:The USNS Impeccable Incident)為題,撰寫過法理分析專稿,並且經過美軍機密審定程序,確認其內容並未洩漏機密,然後公開發表在《美國海軍戰爭學院學報》(Naval War College Review)2009年夏季刊。而Raul Pedrozo教授在該文中亦確實是沒有使用過international waters來描述或是取代專屬經濟區;由此足以證明美方確實理解該辭語是存在爭議。(前述資料網址:https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA519335.pdf)

至於當時與會之中國大陸海警官員郁志榮,日後亦曾經以《從國際法視角研判我國轄區內外國軍事活動以準確有效應對》為題,描述過當初北京與華盛頓就此對話,以及在international waters用語上所達成之共識,此與美國海軍戰爭學院所刊行論文集內容相當吻合。(前述資料網址:https://doc.paperpass.com/journal/20150005yfzh.html)

總而言之,國內對於北京為何能針對此項用辭,公開對華盛頓點名叫陣,其實都缺乏認識,外交部率爾對此表態,基本上是情緒衝動考慮政治正確,但卻沒有靜心下來把美軍所有準則讀清楚內容與定義,亦缺乏將聯合國海洋法公約相關條文弄明白耐心,更沒有去詢問華盛頓在此問題來龍去脈,以及其與北京對話協商之過往紀錄,難道台北與華盛頓對此缺乏協商查詢管道,實在讓人不解。

知識分子報國要靠認真求知,審問慎思再提出結論,胡亂開腔誤導視聽絕對是會成為誤國禍首。中國大陸從來就無意限制他國在台灣海峽相關海域合法之通航與飛越權利,許多繪聲繪影指控北京有意將台灣海峽變成內海,都是西方媒體先造謠,大陸許多戰略低能兒在網路上跟著瞎起鬨,查遍北京官方發言與立場聲明,絕無此事毋庸置疑!