北部「三流」活動增加再掀疫情？ 專家曝下周是關鍵
新冠疫情逐步趨緩，但每日確診人數仍維持在5萬多例，下降幅度不如外界想像快速，未來疫情發展是否還有變數。專家表示，疫情下降速度為緩降格式，不會如外界推測是直線型的迅速墜落，但近來北北基桃疫情趨緩，車流、人流、餐廳流增加，有可能再掀一波疫情，下周確診人數增減將是關鍵。
依指揮中心近四周來統計，每周一本土確診個案都為當周人數最低點，如5月30日6萬0042例、6月6日5萬2992例、6月13日4萬5081例、6月20日3萬5596例。新光醫院副院長洪子仁說，由此推估，下周一本土確診人數應低於本周一的3萬5596例，如果真的如此，代表疫情逐漸趨緩，下降趨勢完全確立。
至於本周確診人數，洪子仁說，昨日確診人數為5萬2213例，本周有機會降至4萬多例，就觀察此波疫情本土確診人數最高點為5月27日9萬4808例，死亡人數為6月9日、10日、11日3天各突破200人，但往後死亡人數就沒有再超過200人，而從確診人數最高點5月27日，到死亡人數破200例的第一天6月9日，期間為13天，如此看來，此波疫情的確診及死亡人數均已度過高點。
洪子仁說，依南韓經驗，今年疫情期間為1月15日至5月31日，歷時約4.5個月，高峰為3月17日，當時每百萬人口染疫人數超過7000人，如今6月降至每百萬人口染疫約200人；紐西蘭也從疫情高峰3月6日每百萬人口染疫人數4000多人，目前已降至每百萬人口染疫約1200多人。
洪子仁指出，台灣今年疫情從4月1日開始，若歷時與南韓相同約4.5個月，疫情將於8月15日告一段落，當5月疫情高峰時，每百萬人口確診人數為3000多人，6月疫情開始下降，至於會降至多少？若依紐西蘭數字推估，每天確診人數約介於2.5萬至3萬人之間。
不過，洪子仁說，目前北北基桃疫情趨緩，車流、人流、餐廳流等社交活動相當頻繁，下周疫情可能會再出現一波小反彈，預估為此波疫情的回升波，但確診人數應不會超過此波疫情的高峰，而是否可以外出聚餐、旅遊，還是依個人自行評估風險而定。
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