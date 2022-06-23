快訊

【早晨財經速解讀】聯電棄息賣壓沉重 聯發科今除息能成功填息？

北台三地六單位9警貪汙案 4警羈押禁見5警交保

北部「三流」活動增加再掀疫情？ 專家曝下周是關鍵

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
洪子仁說，若依紐西蘭確診數字推估，國內疫情趨緩後，每天確診人數約為2.5萬至3萬人之間。圖／洪子仁提供
洪子仁說，若依紐西蘭確診數字推估，國內疫情趨緩後，每天確診人數約為2.5萬至3萬人之間。圖／洪子仁提供

新冠疫情逐步趨緩，但每日確診人數仍維持在5萬多例，下降幅度不如外界想像快速，未來疫情發展是否還有變數。專家表示，疫情下降速度為緩降格式，不會如外界推測是直線型的迅速墜落，但近來北北基桃疫情趨緩，車流、人流、餐廳流增加，有可能再掀一波疫情，下周確診人數增減將是關鍵。

依指揮中心近四周來統計，每周一本土確診個案都為當周人數最低點，如5月30日6萬0042例、6月6日5萬2992例、6月13日4萬5081例、6月20日3萬5596例。新光醫院副院長洪子仁說，由此推估，下周一本土確診人數應低於本周一的3萬5596例，如果真的如此，代表疫情逐漸趨緩，下降趨勢完全確立。

至於本周確診人數，洪子仁說，昨日確診人數為5萬2213例，本周有機會降至4萬多例，就觀察此波疫情本土確診人數最高點為5月27日9萬4808例，死亡人數為6月9日、10日、11日3天各突破200人，但往後死亡人數就沒有再超過200人，而從確診人數最高點5月27日，到死亡人數破200例的第一天6月9日，期間為13天，如此看來，此波疫情的確診及死亡人數均已度過高點。

洪子仁說，依南韓經驗，今年疫情期間為1月15日至5月31日，歷時約4.5個月，高峰為3月17日，當時每百萬人口染疫人數超過7000人，如今6月降至每百萬人口染疫約200人；紐西蘭也從疫情高峰3月6日每百萬人口染疫人數4000多人，目前已降至每百萬人口染疫約1200多人。

洪子仁指出，台灣今年疫情從4月1日開始，若歷時與南韓相同約4.5個月，疫情將於8月15日告一段落，當5月疫情高峰時，每百萬人口確診人數為3000多人，6月疫情開始下降，至於會降至多少？若依紐西蘭數字推估，每天確診人數約介於2.5萬至3萬人之間。

不過，洪子仁說，目前北北基桃疫情趨緩，車流、人流、餐廳流等社交活動相當頻繁，下周疫情可能會再出現一波小反彈，預估為此波疫情的回升波，但確診人數應不會超過此波疫情的高峰，而是否可以外出聚餐、旅遊，還是依個人自行評估風險而定。

新光醫院副院長洪子仁表示，疫情雖然趨緩，但是否可以外出聚餐、旅遊，還是依個人自行評估風險而定。圖／本報資料照片
新光醫院副院長洪子仁表示，疫情雖然趨緩，但是否可以外出聚餐、旅遊，還是依個人自行評估風險而定。圖／本報資料照片

疫情 紐西蘭 南韓

延伸閱讀

羽球／王子維染疫康復好多了 將出征馬來西亞公開賽

BA.4、BA.5肆虐！歐洲疫情大反撲 專家警告勿鬆懈

Omicron致死率將再創高 專家曝此波疫情結束時間點

新變異株BA.5再起恐影響國門開放步調 一表看症狀、傳染力 曾染疫還會感染嗎？

相關新聞

陳家欽：尊重警察升遷倫理

警政署長陳家欽申請提前退休，外界諸多揣測。他昨天接受聯合報專訪表示，基於世代交替及經驗傳承而退休，絕非人事鬥爭或政治介入...

北部「三流」活動增加再掀疫情？ 專家曝下周是關鍵

新冠疫情逐步趨緩，但每日確診人數仍維持在5萬多例，下降幅度不如外界想像快速，未來疫情發展是否還有變數。專家表示，疫情下降...

徐國勇、陳家欽大亂鬥 為升官事「部長辦署長」最慘烈

內政部警政署長陳家欽日前申請提前退休，內政部長徐國勇火速批准，引發警界和政壇熱議。徐、陳不和的傳聞已久，其中，2020年3月，內政部接獲大量有關陳家欽警政署長任內的人事爭議檢舉案件，引爆史上首次「部長移送署長」事件。

陳家欽突申請退休 親近者：人事權受掣肘 動念不如歸去

警政署長陳家欽申請提前退休，澄清沒有人事鬥爭，但親近他的警官透露，政治外力長期介入警察人事讓署長身心俱疲，近來因刑事局長...

徐國勇 收到陳家欽退休申請當天就批准

警政署長陳家欽明年七月屆齡退休，本周突遞出提早退休申請，據悉，內政部長徐國勇在收到申請當天就已批准，此案已報行政院，待銓...

誰接棒警政 3熱門人選

警政署長陳家欽提前退休，外界點名中央警察大學校長陳檡文、台北市警察局長楊源明、高雄市警察局長黃明昭是署長熱門人選。陳檡文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。