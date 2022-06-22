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獨／國民黨籍前立委張文儀家中逝世 享壽74歲

聯合報／ 記者劉柏均黃寅陳秋雲／台中即時報導
前台中縣立委張文儀。聯合報系資料照
前台中縣立委張文儀。聯合報系資料照

知名女鞋達芙妮創辦人之一、國民黨籍前立法委員張文儀，本月15日因多重器官衰竭於家中去世，享壽74歲。張文儀經商有成，曾是台中地方黑派大老，擔任過1屆國大代表、3屆立委，後來曾因順大裕炒股案判刑，晚年長居台中。

張文儀的親戚今天證實，張文儀近年中風後，因健康因素上周病逝，死因是多重器官衰竭。他平日住在台中市清新溫泉飯店旁的豪宅，日常有人照顧，還能拿著拐杖行走，但中風後，身體一直不好，還得要洗腎，對於他久病過世，親友低調認為也是種解脫。

張文儀出身沙鹿旺族，父親曾經營食品廠、麵粉廠、罐頭廠、輾米廠和醫院等，在黑派有金主的地位，後來在出任第4屆立委期間，因擔任順大裕公司董事長，爆發股票炒作案而被移送法辦、服刑。

張文儀1987年和親友創辦大陸知名女鞋達芙妮，曾是大陸前3大女娃品牌之一，在鞋業領領風騷。後來達芙妮在港股上市，目前公司仍由其兩個兒子張智凱、張智喬分別擔任董事長、總經理掌理。

張文儀在政壇表現活躍，當時同在政壇的台中縣前議長林敏霖表示，聽聞張文儀去世也相當感慨，當初他在政壇熱心地方事務，且為人低調、待人親切，可惜晚年身體狀況欠佳，大多時間皆於家中，鮮少與外界接觸。

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