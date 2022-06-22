參選桃園如何推動大新竹？林智堅：桃竹是強強合作

民進黨中執會今天徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，對於未來是否會再推「大新竹合併」？林智堅說，去年他提出的時候，在野黨包括國民黨、民眾黨、時代力量等，尤其是準備要選新竹市及新竹縣長的人，都大力反對，所以在12月24日立法院院會審查地制法時，也用非常強烈的手段占領了主席台，不讓議事順利通過，也因此造成竹竹合併升格破局。

林智堅說，竹竹合併升格這個議題對他來說，是從事政治工作非常重要的初衷，若未來在桃園市鄉親的支持之下當選桃園市長，桃竹是強強合作，也將透過科技廊帶串連科技產業，也會強化桃竹共同生活圈，不論是在教育、文化、藝術、人文或是環境上，都會有相關的政見一起來推動。

林智堅也說，對於竹竹合併升格，他也期待是未來新竹市長候選人或新竹縣長候選人都持續推動及努力的工作。

被問到太太是否反對他參選？林智堅說，太太的反對其實是來自於不捨。他從政多年，太太知道他是對每件事都親力親為、全力以赴的個性，「她不是反對我去桃園，她只是不希望我再參加選舉，因為她認為選舉的過程有太多抹黑、攻擊，但她也知道我是個熱血的人。」

林智堅說，如果團隊有需要，他就勇於承擔，後來蔡英文總統提了之後，也就答應了，回家告訴太太，「她有一點點小小不高興，但是她知道這是我從事政治工作的初衷，所以她也全力支持我。」