【重磅快評】桃市府打侯 洩漏鄭文燦偷偷逆時中

恩恩事件熱度未減，藍綠藉此進行政治攻防，新北市稱確診者送醫前需衛生局同意才能派救護車，是依當時的中央指引，但卻被綠營批評是「獨步全台」的規定；不過，新北發現鄰近的桃園、基隆也同樣依中央指引行事，桃園市趕緊跳出來澄清「就是跟新北市不一樣」，在恩恩案之前，桃園就採行快易通方案。只是，即使桃園料事如神，提早「逆時中」，也不能推翻中央確有指引的事實。

來自新北市的國民黨發言人江怡臻替市長侯友宜發聲，指新北市的送醫SOP，都是按照中央指引制定，其中「確診者要衛生單位同意才能派救護車」的政策也並非新北市獨有，民進黨執政的桃園市、基隆市也都有相似的做法，請民進黨別再用恩恩事件進行政治操作。

江怡臻的說法自然有所依據，4月27日有桃園市議員質詢桃園市消防局長謝呂泉有關桃園消防局針對恩恩事件的應對措施，當時謝呂泉就清楚回答，「以往救護車都要經衛生局指揮出勤，即日起改為獲報中、重症就會立刻出勤，同時通知醫院有確診者，事後再向衛生局報備，以縮短就醫時間」。

恩恩是4月19日病逝，謝呂泉是資深的消防局長，對派救護車出勤的指引規定，必然比任何人還清楚，他當時答詢意思很明確，就是說在恩恩事件後，消防局才改為獲報有中、重症就會立刻出勤 。顯示，在恩恩案之前，桃園市和新北市都是依中央的引行事。

基隆市的情況也是如此，在恩恩事件之後，基隆市消防局救災救護指揮科長黃欽賢表示，在恩恩事件前，基隆市消防局都是要等到衛生局通知送那家醫院，才會派救護車；黃並不否認，這是政策的問題，如果恩恩事件是發生在基隆，基隆市消防局的救護車派送指令，恐怕還是要等到衛生局電話通知送哪家醫院，消防局才能出動救護車。

中央的指引怎麼寫的，白紙黑字很很清楚，否則謝呂泉及黃欽賢不會有一致的說法，但偏偏桃園市府為了打侯，改由新聞處處長詹賀舜上陣，指早在恩恩案前，桃園就採用「快易通方案」，居家輕症轉重症或有緊急救護需求者，119接獲通報可直接送醫，強調「就是跟新北市不一樣」。

詹並解釋，在恩恩案發生前，市長鄭文燦在4月13日的市政會議上就提出「快易通方案」，民眾如果病情轉變就可採用「119緊急醫療」方案直送醫院，不需經過衛生局同意安排，謝呂泉4月底議會備詢時，指以往救護車都要經衛生局指揮出勤，講的是4月13日以前的狀況。

為了打侯、為了證明和新北市不一樣，桃園市府不惜打自己的消防局長一個耳光，連基隆市也一起作陪，是否厚道，看倌自行判斷。只是桃園市府也不小心洩漏，原來鄭文燦早早就偷偷的「逆時中」。不過，地方若早有修正版的指引，為何上路一陣子，消防局長赴議會答詢仍然說不清楚？為了打侯，就算桃園真的跟新北市不一樣，依然改變不了中央確有指引的事實，搞不清楚桃園市府到底在瞎忙什麼？