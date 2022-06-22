警政署長提前退休熱議 葉毓蘭：政治考量恐是最大原因

警政署長陳家欽提前申請退休，引發社會震驚，立法委員葉毓蘭今下午在臉書評論時事，指出退休事件「政治因素很可能是最重要原因」「選舉」則是壓垮駱駝的最後一根稻草，警政人才培養不易，在政治考量下被犧牲殆盡，令人惋惜。

葉毓蘭發文指出4點理由，第一，陳家欽明年7月才屆齡退休，絕對有時間做好今年底九合一選舉治安勤務，再交棒給下一任署長，但竟在離年底選舉半年前，倉促退休「警界傳承」一說，只不過是為了幫長官解套。

第二，警察肩負防疫之責，日前媒體報導陳家欽仍戮力公務，卻突然萌生退意、申請退休，內政部還傳出火速批准此申請，署長及內政部舉動反應均不合理。

第三，陳家欽對警政人事向來有其規劃，但近年來警政署上司內政部或行政院、或民進黨各派系等，介入警察人事之深，近年陸續浮出檯面，警政署無法像過去國民黨執政時，由署長用專業、中立考量人事。

第四，蘇貞昌很可能將在年底九合一選舉後，或明年五月前會有異動。陳家欽若於明年7月屆退，蘇貞昌將無法決定警政署長的人選，延續在警界的影響力，恐對2024年總統大選產生衝擊；因此讓陳署長提前退休，並提拔賞識多年的黃昭明局長出任署長，成為合理且必要的考量。