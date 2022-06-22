花蓮＋739 全縣確診人口占比16.4%

花蓮今天新增739例新冠肺炎確診個案，累計5萬4727人染疫，全縣確診人口占比為16.4%，較6月11日增加2.2%；衛生局公布全縣各鄉鎮市確診分布情形，人口占比前3名為秀林鄉、新城鄉及萬榮鄉，增加比例較多則是新城鄉、吉安鄉及壽豐鄉，衛生局呼籲鄉親接種疫苗，並做好防疫措施。

針對花蓮全縣各鄉鎮市確診分布的部分，衛生局長朱家祥指出，以人口占比來看，較高的鄉鎮分別為秀林鄉28.2%、新城鄉21.9%、萬榮鄉19.8%、玉里鎮19.3%、卓溪鄉18.5%及吉安鄉17.1%。

若與11日增加比率來看，新城鄉、吉安鄉及壽豐鄉3個鄉鎮增加較多，未來一周仍需觀察留意，再次提醒鄉親佩戴口罩、勤洗手，避免共餐。

至於花蓮縣各年齡層疫苗覆蓋率，朱家祥說，截至6月21日止，全國不分年齡覆蓋率分別為第一劑疫苗87.2%、第二劑疫苗79.1%、第三劑疫苗66.7%，花蓮縣不分年齡覆蓋率分別為第一劑疫苗85.5%、第二劑疫苗76.6%、第三劑疫苗61.4%，相比之下花蓮覆蓋率較全國覆蓋率仍有些微差距。

在5至11歲的部分，全國疫苗覆蓋率為74.4%，花蓮縣疫苗覆蓋率僅70.3%；在12歲至29歲，花蓮第一劑疫苗覆蓋率，皆高於全國第一劑疫苗覆蓋率；30歲以上隨著年齡增加，與全國疫苗覆蓋率差距越大，呼籲鄉親應接種疫苗。 花蓮縣政府公布全縣各鄉鎮市確診分布情形，人口占比前3名為秀林鄉、新城鄉及萬榮鄉，增加比例較多則是新城鄉、吉安鄉及壽豐鄉。圖／花蓮縣政府提供

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