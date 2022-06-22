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民進黨譏先做功課 陳智菡回嗆:選前一套、選後一套典範

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市政府發言人陳智菡。圖／北市府提供
台北市政府發言人陳智菡。圖／北市府提供

台北市長柯文哲拋出興建金廈大橋，遭陸委會批評無知荒謬。北市府發言人陳智菡昨質疑民進黨選舉時大鳴大放，選完就石沉大海、還不准別人再提。民進黨中央發言人今天批評陳智菡不要無的放矢，金廈大橋非蔡英文、陳建仁政見。陳智菡今天再度回嗆，「選前一套、選後一套，教科書最佳典範。」

陳智菡說，民進黨今日派發言人怒駁，蓋金廈大橋並非蔡英文、陳建仁政見，並針對她昨天臉書提及金廈大橋等言論，大力駁斥。

陳說，民進黨發言人的意思是有關金廈大橋的討論，都是過去民進黨「個別」黨代表在全代會上的「提案」跟「發言」，即使2016年7月18日金門縣黨部主委吳增允、評召等代表到台北市出席第十七屆全代會，相關提案亦獲蔡易餘、吳秉叡、蘇巧慧 、鄭寶清等11位黨籍立委、及金門以外其他10個縣市黨部主委連署支持，並順利排入全代會提案議程。

陳智菡說，即使當時的立委參選人陳滄江多次對外宣稱蓋金廈大橋、捷運、觀光纜車等都是與蔡總統的共同政見，但這些金門人迫切期待中央協助解決的重大公共事務、與民進黨開出的選舉支票，發言人謝佩芬今稱有排入全代會提案，但選完之後，就沒有再討論。

陳智菡說，「這樣，各位都聽懂了嗎?」今天金門議長洪允典公開表示，104年12月2日時任民進黨黨主席的蔡英文總統到金門助選時，的確將「一年之內評估興建金廈大橋」列為共同政見。多家媒體都報導一樣的內容，「我查證、妳否認。誰真誰假，可受公評，無需如此氣急敗壞」。

陳智菡批，如果民進黨發言人論述只能靠貼標籤，只能說遺憾，柯文哲與金門縣楊鎮浯縣長市政交流所延伸的議題，市府回應怎可胡亂批評為「寄生」？選前一套、選後一套搞雙標的政黨與政治人物，才是真正「寄生」台灣。「寄生於選票、寄生於台灣人對更好明天的冀望、寄生台灣人的善良與信賴，怎麼還敢如此大言不慚？」

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