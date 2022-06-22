現階段政治不是選項 郭台銘：為台灣防疫盡力足矣

鴻海集團創辦人郭台銘動向備受矚目，他在今拜會桃園市長鄭文燦後，下午透過臉書指出，能為台灣的防疫盡一份力，足矣！造福民眾的方式有很多，「現階段政治不是我的選項。」

郭台銘發文指出，從疫情開始的第一天，他就在思考他能為台灣做些什麼？包含購買BNT疫苗在內，他做了很多嘗試與努力，直到這台家用PCR檢測儀問世後，他知道這就是他們戰勝疫情的最後一塊拼圖。

郭台銘說，戰勝疫情不外乎三件事，事前的預防（疫苗）、事中的警戒（檢測）與事後的治療（抗病毒藥）。疫苗與抗病毒藥的購買，台灣都逐漸上了軌道，但現在的檢測方式真的趕不上病毒傳播的速度。

郭台銘說，先不論品質，快篩試劑有其檢測敏感的極限，Ct值25以上幾乎不太容易檢測出來；若是去醫院做PCR採檢，時間上又耽誤了，真的是兩難，孩童與長輩如果不幸染疫，真的一分鐘都等不起、耽誤不起！他的母親95歲、最小的女兒8歲，這種心情他很能體會。

郭台銘說，富佳生技PCR檢測儀是唯一的家用版的PCR檢測機器。每個人每天都能在家自我檢測，75分鐘就能知道結果，Ct值30以下幾乎百分之百能檢測出來，而且百分之百台灣研發、設計、製造，甚至其中有幾個半導體的關鍵零組件，也是在他們的努力之下，從交期一年而逐漸縮短。

郭台銘說，現階段他們先以慈善捐贈為主，很快就會開放全民購買，相關資訊在富佳生技官方粉絲專頁與網站都會公不，盡可能提供每個有需要的人快速、方便、安全檢測，天天檢測、即早發現、即時治療、即時切斷病毒傳播鏈。

郭台銘說，最近他走訪金門與桃園，捐贈家用PCR檢測儀給這兩地的長照機構與護理之家使用，因為這類「住宿式服務機構」是最容易群聚的場域之一，加上裡面的住民以年老且有慢性病的長者為主，是風險最高的族群。

郭台銘說，在走訪金門與桃園兩地時，他也與金門縣長楊鎮浯、桃園市長鄭文燦交換許多防疫的意見，同時也感謝他們對防疫的支持。有趣的是，在交換意見的過程中，他們竟然沒有一個人談到政治、聊到選舉，因為大家都知道選舉有分藍綠，但防疫沒有，每一條生命在病毒面前都是平等且脆弱的，防疫當然要放在選舉之前，這兩位都是真正為人民著想的好縣長、好市長。

郭台銘說，上周五他走訪小金門烈嶼鄉，看到烈嶼鄉的長輩使用家用PCR檢測儀後，看到未檢出的結果的安心笑容，是他最大的滿足，能為台灣的防疫盡一份力，足矣！造福民眾的方式有很多，現階段政治不是他的選項。 永齡基金會創辦人郭台銘看到有長輩用棉花棒採樣太過深入，還親自下場示範，直說很簡單的。圖／縣府提供

商品推薦