蔡適應、林智堅、沈慧虹戰基桃竹 蔡英文：最強人選

備戰年底九合一選舉，民進黨中執會今天通過徵召立委蔡適應參選基隆市長、新竹市長林智堅參選桃園市長及新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長。民進黨主席蔡英文在會後記者會為蔡適應及沈慧虹披上競選背帶，林智堅因確診無法到現場，以視訊參與。

蔡英文表示，過去這段時間全國疫情呈現下降趨勢，政府會繼續團結防疫，持續維持政治經濟局勢穩定，走向疫後正常生活，距離九合一選舉只剩五個月，民進黨有責任推出最優秀的候選人，來回應人民期待，繼續實現中央地方會做事，打造五星級城市。

蔡英文說，過去這三個城市曾經是民進黨艱困選區，也曾經在國民黨執政下面臨發展停滯及城市光榮感消失。2014年，市民給了民進黨機會，桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌及林智堅都不負眾望，交出亮麗成績單，「從他們身上看到這八年來的付出，看到了非常好的執政成績，同時也看到他們變了『大隻』一點，林智堅也有白頭髮了」，希望優質同志可以接棒，一棒比一棒更好。

蔡英文說，基隆經過八年趕進度，現在重新找回「台灣頭」的自信，最近大家在城市博覽會中感受到城市魅力及蛻變；桃園年輕又充滿活力，不僅是台灣最重要的產業重鎮，也是台灣接軌國際的國門之都，新竹則是台灣科技首都，也是樂活移居的兒童友善城市。

蔡英文說，基隆、桃園、新竹在進步，不走回頭路也不能走回頭路，在地方執政的好口碑，市民好不容易找回的光榮感，一定要延續下去，現在就是擘劃下一個八年願景的時候。

蔡英文說，蔡適應是連續七個會期國會評鑑優秀立委，深耕基隆超過20年，過去六年每天早上在國會為地方爭取建設，晚上回到基隆服務，照顧鄉親需求，認真打拚有目共睹，她有信心，蔡適應一定會延續林右昌的好成績，讓基隆再一次往前走。

蔡英文也介紹林智堅，她說，桃竹是共同生活圈，過去幾年來在區域治理、交通規畫、產業發展及防疫工作，桃竹都是高度連動，密切合作。鄭文燦是五星級市長，加速城市轉型，現在的桃園已經「轉大人」，必須讓桃園施政延續下去，讓桃園更好，相信林智堅一定可以接棒，相信林智堅的執行力，一定可以延續桃園五星級的成果。

最後蔡英文介紹沈惠虹，她表示，沈慧虹是林智堅的最佳搭擋，也是五星級的副市長，她這幾年常去新竹市，常看到城市改變，林智堅對市民承諾也都一一實現，新竹改變，沈慧虹全程參與，沈是交通專家，從基層到中央，總是在第一時間、第一線用專業角度傾聽意見，耐心溝通，親力親為，落實執行，過去八年新竹經驗，就是沈慧虹的經驗，相信五星級的副市長一定可以無縫接軌。

蔡英文也說，從蔡適應、林智堅到沈慧虹，每一位都有經驗也是最強人選，交給三位的共同任務，就是全力爭取市民支持，全力以赴。