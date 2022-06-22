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獨／朱立倫剛訪美返台 江啟臣將帶國會團訪美

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
前國民黨主席江啟臣。聯合報系記者陳政錄／攝影
前國民黨主席江啟臣。聯合報系記者陳政錄／攝影

國民黨主席朱立倫訪美返台後首度舉行中常會，他在會中報告訪美成果，感謝美國官方AIT、國務院，「給我非總統候選人有史以來最高層級的接待與禮遇」。據了解，國民黨前主席、立委江啟臣也將在26日帶領「外委會赴美考察團」訪美，將赴華府、鳳凰城和洛杉磯。

該團為立法院外交及國防委員會成員，參加「北美洲台灣商會聯合總會」第34屆第三次理監事聯席會議暨考察美國僑務推展、國會外交及國防建設。

據了解，原本是國防與外交委員會的召委羅致政帶團，但羅先前確診，改由另一位召委江啟臣帶團。這次的國會團於6月26日出發，7月7日返台，成員包括國民黨立委李德維、吳斯懷、葉毓蘭、洪孟楷等；另無黨籍立委林昶佐也會隨團赴美國鳳凰城，參加北美台商聯誼會會長交接。

這次除了拜訪僑界外，也會在雙橡園與駐美代表蕭美琴用餐，我國國防部駐美軍是代表團也會陪同部分行程，至於華府官方行程，目前還在安排。

國民黨 江啟臣 美國

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