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陳家欽提早退休 葉毓蘭：政治介入警界人事

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
立委葉毓蘭發文表示，陳家欽提早退休是政治介入警界人事。本報資料照片
立委葉毓蘭發文表示，陳家欽提早退休是政治介入警界人事。本報資料照片

警政署長陳家欽突然提前申請退休，警大前教授、國民黨立委葉毓蘭今在臉書發文表示，陳家欽的提前退休，政治因素很可能是最重要原因，民進黨各派系介入警察人事很深，加上行政院長蘇貞昌希望在內閣異動前決定警政署長人選，才會出現此結果。葉毓蘭也表示，培養不易的警界人才在政治考量下被犧牲，她也感到惋惜。

葉毓蘭文中分析表示，陳家欽明年七月才屆齡退休，有充分時間能準備年底選舉治安維護，以及為下任署長遇到的的總統大選治安做好準備，但在此防疫的關鍵時期，不論是陳家欽或是內政部火速批准退休的反應，都明顯不合理。

葉毓蘭指出，陳家欽走人的原因，首先是內政部、行政院及民進黨的各派系，對於警察人事介入之深，近年已陸續浮出檯面，讓陳家欽受到各種掣肘，另外就是蘇貞昌內閣很可能在年底九合一選舉後，或是在明年五月前會有異動，如果七月陳家欽才退休，蘇貞昌就沒法決定下任署長人選，也沒法延續蘇貞昌在警界的影響力。

葉毓蘭也批評，警政人事已成為民進黨執政想爭奪的一塊肥肉，陳家欽的提前退休，政治因素很可能是最重要原因，此外壓垮駱駝的最後一根稻草，「大概就是選舉考量。」

陳家欽 葉毓蘭 蘇貞昌

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