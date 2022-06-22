蘇貞昌及陳吉仲籲共挺台灣石斑 全聯霸氣喊採購500公噸

台灣石斑遭中國大陸指稱違規並禁止輸入，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲今前往全聯福利中心中和新生店參加「全民相挺，漁民放心」-台灣石斑世界尚讚活動共挺石斑，全聯董事長林敏雄除強調本土企業要支持農民外，也宣布全台近1100家門市預計採購國產石斑500公噸。

林敏雄表示，農委會主委陳吉仲都很關心農民，全聯是本土企業，對於農民也義不容辭、不推卸責任，農民也非常辛苦，而公司也一直輔導農民，絕不讓價格崩盤。他同時承諾，全台近1100家門市預計採購國產石斑500公噸。

蘇貞昌指出，感謝全聯對於本土農業的支持不遺餘力，在面對中國大陸禁止多項國產農產品，如鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦等多項產品，本土企業皆秉持社會責任，第一時間帶頭響應支持台灣農民，透過加強販售、促銷等活動，提升消費者購買意願。

陳吉仲表示，農委會自6月15日啟動內銷、外銷及加工等三項措施，協助建構內外銷市場，確保漁民收益。內銷市場中，石斑魚過去著重於餐飲通路，較少進入家庭市場，近年因疫情關係，漁業署透過漁業嘉年華等電商平台及主廚料理推廣，同時也結合企業一起努力，目前已透過企業界及通路業者採購千噸。

全聯指出，公司於108年起與漁民合作契約生產龍虎斑，現為推廣石斑魚家庭方便食用，開發小規格包裝外並採用先進貼體包，讓鮮度再升級，更提升料理便利性。

陳吉仲提到，全聯是國內最大零售通路，也是我國農漁畜產業的合作夥伴，這次特別和全聯合作，一起推廣國產農漁產品，讓民眾到全聯購買蔬菜、水果之外，再加購龍虎斑切片，就可以簡單搭配料理。