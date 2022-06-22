快訊

中重症+281例、171人病歿 新增4歲女童腦炎亡

今增本土確診5萬2213例 莊人祥：推估明起病例降至5萬以下

阿富汗規模6.1強震 當地官員：至少250人死亡

蘇貞昌及陳吉仲籲共挺台灣石斑 全聯霸氣喊採購500公噸

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
行政院長蘇貞昌今前往全聯福利中心中和新生店參加「全民相挺，漁民放心」-台灣石斑世界尚讚活動共挺石斑。記者李成蔭／攝影
行政院長蘇貞昌今前往全聯福利中心中和新生店參加「全民相挺，漁民放心」-台灣石斑世界尚讚活動共挺石斑。記者李成蔭／攝影

台灣石斑遭中國大陸指稱違規並禁止輸入，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲今前往全聯福利中心中和新生店參加「全民相挺，漁民放心」-台灣石斑世界尚讚活動共挺石斑，全聯董事長林敏雄除強調本土企業要支持農民外，也宣布全台近1100家門市預計採購國產石斑500公噸。

林敏雄表示，農委會主委陳吉仲都很關心農民，全聯是本土企業，對於農民也義不容辭、不推卸責任，農民也非常辛苦，而公司也一直輔導農民，絕不讓價格崩盤。他同時承諾，全台近1100家門市預計採購國產石斑500公噸。

蘇貞昌指出，感謝全聯對於本土農業的支持不遺餘力，在面對中國大陸禁止多項國產農產品，如鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦等多項產品，本土企業皆秉持社會責任，第一時間帶頭響應支持台灣農民，透過加強販售、促銷等活動，提升消費者購買意願。

陳吉仲表示，農委會自6月15日啟動內銷、外銷及加工等三項措施，協助建構內外銷市場，確保漁民收益。內銷市場中，石斑魚過去著重於餐飲通路，較少進入家庭市場，近年因疫情關係，漁業署透過漁業嘉年華等電商平台及主廚料理推廣，同時也結合企業一起努力，目前已透過企業界及通路業者採購千噸。

全聯指出，公司於108年起與漁民合作契約生產龍虎斑，現為推廣石斑魚家庭方便食用，開發小規格包裝外並採用先進貼體包，讓鮮度再升級，更提升料理便利性。

陳吉仲提到，全聯是國內最大零售通路，也是我國農漁畜產業的合作夥伴，這次特別和全聯合作，一起推廣國產農漁產品，讓民眾到全聯購買蔬菜、水果之外，再加購龍虎斑切片，就可以簡單搭配料理。

蘇院長說，呼籲企業各界能與在地生產者契作、加入展售活動，一同支持在地農漁畜產品，農委會針對中國大陸提供的石斑業者違規名單檢驗，養殖場水、底土完全合格，行政院對國產水產品安全性有信心，請國人安心消費國產水產品。

行政院長蘇貞昌今前往全聯福利中心中和新生店參加「全民相挺，漁民放心」-台灣石斑世界尚讚活動共挺石斑。記者李成蔭／攝影
行政院長蘇貞昌今前往全聯福利中心中和新生店參加「全民相挺，漁民放心」-台灣石斑世界尚讚活動共挺石斑。記者李成蔭／攝影
農委會主委陳吉仲今前往全聯福利中心中和新生店參加「全民相挺，漁民放心」-台灣石斑世界尚讚活動共挺石斑。記者李成蔭／攝影
農委會主委陳吉仲今前往全聯福利中心中和新生店參加「全民相挺，漁民放心」-台灣石斑世界尚讚活動共挺石斑。記者李成蔭／攝影

農民 農委會 陳吉仲

延伸閱讀

台大農經系一半都想走？學長陳吉仲說了這5個字

譽台農產品質媲美日本 陳吉仲：目標價格要以日本為準

影／全聯挺石斑魚 行政院長蘇貞昌變身推銷員

出席活動挺台灣石斑 蘇貞昌：中國打壓也不是第一次

相關新聞

是否參選2024總統大選？郭台銘：政治不是我的選項

永齡基金會創辦人郭台銘今赴桃園市政府捐贈長照機構160台核酸檢測儀及核酸檢測套組9千組。媒體詢問有沒有參與2024年總統...

蘇貞昌及陳吉仲籲共挺台灣石斑 全聯霸氣喊採購500公噸

台灣石斑遭中國大陸指稱違規並禁止輸入，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲今前往全聯福利中心中和新生店參加「全民相挺，漁民放...

黃明昭繼任警政署長？陳其邁：中央人事安排未被告知

內政部已批准警政署長陳家欽退休申請，外傳繼任人選是高雄市警察局長黃明昭。高雄市長陳其邁今天出席社宅動土活動時表示，中央人...

兩度到國民黨要民調要不到 何啟聖：我們會要到為止

孫文學校總校長張亞中上周派辦公室主任何啟聖到國民黨中央黨部索取高雄市長民調，不過祕書長黃健庭僅文字回應，未給予民調數據；...

幕後／陳家欽「被退休」撤換署長是民進黨多派系共識

警政署長陳家欽申請提前退休，引發譁然，知情人士指出，陳家欽是任期第二久的署長，撤換陳家欽已是大多民進黨派系「共識」，內政...

金廈大橋遭陸委會批無知 陳玉珍：民進黨還說要蓋捷運

民眾黨主席柯文哲拋出應興建金門連接中國廈門的跨海大橋，遭陸委會批評說法無知荒謬。對此國民黨立委陳玉珍指出，蔡英文總統在2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。