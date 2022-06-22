金廈大橋遭陸委會批無知 陳玉珍：民進黨還說要蓋捷運

民眾黨主席柯文哲拋出應興建金門連接中國廈門的跨海大橋，遭陸委會批評說法無知荒謬。對此國民黨立委陳玉珍指出，蔡英文總統在2016年競選總統時提出政見，不只說要蓋大橋，還要蓋金廈捷運和金廈纜車，該政見還獲得民進黨立委支持，排入民進黨全代會議程。

陳玉珍批評指出，蔡英文政府之所以打臉「蔡英文」，只是想抹紅柯文哲，如果今天該政見是民進黨提出，就又沒關係了，民進黨對於政策討論並非出於專業和金門民意考量，而是看到立場不同的人就批評。

陳玉珍表示，根據2016年7月18日的金門日報報導，金門縣黨部在民進黨2016年的全代會提案指出，要在一年之內評估興建金廈大橋、金廈捷運MRT與興建金廈觀光纜車，提案更提及，這是總統蔡英文在2015年12月12日親臨金門時，和當時的金門立委參選人陳滄江所提出的共同政見。

根據該報導，興建金廈大橋、捷運和纜車的提案，獲得蔡易餘、吳秉叡、蘇巧慧、鄭寶清等十一位民進黨立委，以及金門以外其他共十個縣市黨部主委的聯署支持，順利排入全代會提案議程。