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金廈大橋遭陸委會批無知 陳玉珍：民進黨還說要蓋捷運

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍翻出報導指出，蔡英文競選總統時不僅提過蓋金廈大橋，還提要蓋金廈捷運、金廈纜車。圖／陳陳玉珍提供
國民黨立委陳玉珍翻出報導指出，蔡英文競選總統時不僅提過蓋金廈大橋，還提要蓋金廈捷運、金廈纜車。圖／陳陳玉珍提供

民眾黨主席柯文哲拋出應興建金門連接中國廈門的跨海大橋，遭陸委會批評說法無知荒謬。對此國民黨立委陳玉珍指出，蔡英文總統在2016年競選總統時提出政見，不只說要蓋大橋，還要蓋金廈捷運和金廈纜車，該政見還獲得民進黨立委支持，排入民進黨全代會議程。

陳玉珍批評指出，蔡英文政府之所以打臉「蔡英文」，只是想抹紅柯文哲，如果今天該政見是民進黨提出，就又沒關係了，民進黨對於政策討論並非出於專業和金門民意考量，而是看到立場不同的人就批評。

陳玉珍表示，根據2016年7月18日的金門日報報導，金門縣黨部在民進黨2016年的全代會提案指出，要在一年之內評估興建金廈大橋、金廈捷運MRT與興建金廈觀光纜車，提案更提及，這是總統蔡英文在2015年12月12日親臨金門時，和當時的金門立委參選人陳滄江所提出的共同政見。

根據該報導，興建金廈大橋、捷運和纜車的提案，獲得蔡易餘、吳秉叡、蘇巧慧、鄭寶清等十一位民進黨立委，以及金門以外其他共十個縣市黨部主委的聯署支持，順利排入全代會提案議程。

陳玉珍表示，民進黨總是雙標「綠能你不能」，不應該只要對方的立場和自己不同，就扣對方「紅帽子」，應回頭想想當初自己的提案，對於民眾需要的民生建設，回歸、聚焦實質的政策討論。

國民黨立委陳玉珍批評民進黨雙標，抹紅對手。本報資料照片
國民黨立委陳玉珍批評民進黨雙標，抹紅對手。本報資料照片

民進黨 金門 陳玉珍

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