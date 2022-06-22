幕後／陳家欽「被退休」撤換署長是民進黨多派系共識

警政署長陳家欽申請提前退休，引發譁然，知情人士指出，陳家欽是任期第二久的署長，撤換陳家欽已是大多民進黨派系「共識」，內政部長徐國勇近來因北市議員徐巧芯違規停車等治安事件，曾當面向行政院長蘇貞昌換掉陳家欽，蘇貞昌有意安排自己人馬高雄市警局長黃明昭「上位」，蘇貞昌「藉力使力」下，陳家欽也「不得不」提前申請退休。

據悉，目前新任署長的名單有黃明昭、警大校長陳檡文和台北市警局長楊源明，楊源明因被民進黨內標籤有「偏藍」色彩下，機會不高，陳檡文警大四十五期畢業，論資排輩都在黃明昭之上，因此是否讓蘇的人馬儼然「三級跳」任職，最後仍要看蔡英文總統意志。

知情人士指出，蘇貞昌近日仍持續徵詢徐國勇參選新北市長，是否出戰還不一定，但與談之中，徐國勇卻當場表達撤換陳家欽的想法，原因是在北市議員徐巧芯違停事件，徐國勇第一時間就要求陳家欽要公佈警員秘錄器畫面，但陳家欽卻置之不理，直到政院要求下，陳家欽才公布。

知情人士指出，陳、徐兩人長期不和，陳家欽類「抗命」事件讓兩人關係雪上加霜，另外新竹縣科技副總撞死人事件，一連串官警捲入，但署也處理不得當，都讓徐國勇更加強烈要求撤換陳家欽；但蘇貞昌早已有意讓黃明昭上位，在選舉將屆下，最佳時機就是此時撤換陳家欽，避免選後更多政治角力。

知情人士觀察，陳家欽受菊系提拔當上署長，又取得蘇貞昌信任，對菊系、蘇系立委的要求唯命是從，尤其人事安排，過去前署長陳國恩遇到人事角力，還會先擱置，日後想辦法處理，但陳家欽根本不理其他派系，現在蘇系有意換人，陳菊身為監察院長，陳家欽又已任職許久，菊系也無法多言，撤換陳家欽就是「各派系」共識。