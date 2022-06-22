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是否參選2024總統大選？郭台銘：政治不是我的選項

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
媒體詢問有沒有參與2024年總統大選？永齡基金會創辦人郭台銘（左一）表示，他還是一句話，「政治不是我的選項。」他認為應該選擇更適合的人來帶領台灣。記者賴佩璇／攝影
媒體詢問有沒有參與2024年總統大選？永齡基金會創辦人郭台銘（左一）表示，他還是一句話，「政治不是我的選項。」他認為應該選擇更適合的人來帶領台灣。記者賴佩璇／攝影

永齡基金會創辦人郭台銘今赴桃園市政府捐贈長照機構160台核酸檢測儀及核酸檢測套組9千組。媒體詢問有沒有參與2024年總統大選？郭台銘表示，他還是一句話，「政治不是我的選項。」他認為應該選擇更適合的人來帶領台灣。

郭台銘表示，他還是一句話，「政治不是我的選項。」他認為生技產業能夠造福人民的健康，對於癌症及甚至進一步癌症的疫苗這都是他推動，覺得人生對於社會回饋的方法有很多種，像鄭市長過去說過他是台大電機系，是很難考的一個系。

郭台銘說，鄭文燦不念改念社會系，所以他想為人民服務，他在唸大學有的志向。自己的志向就是說當然是為人民服務，不同角度，但我們都希望台灣能夠更強，台灣能讓世界更看得到。

台灣除了半導體有護國神山以外，將來生技產業，甚至包括細胞治療等等新的科技，給人能夠長青、在免疫力方面加強，都有很多地工作可以做，這點他是往這邊在做投注，「政治議題不是我現在的選項。」應該選擇更適合的人來帶領台灣。

郭台銘 癌症 生技

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