柯文哲拋金廈大橋 蔡壁如：成不成 是政治問題

民眾黨主席、台北市長柯文哲日前訪問金門時，拋出興建「金廈大橋」議題，引發各界批評，民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如今受訪時指出，就民生經濟而言，金廈大家是可以一起生活的，金廈大橋會不會成，很多是政治上的問題。

蔡壁如說，她前去了一趟金門，並了解了在地民眾的心聲。她發現，金門人希望的是和平與繁榮，但是她也看到了廈門人非常嚮往台灣的民主自由。

她說，小三通是蔡英文提出來的、金馬撤軍是陳水扁當總統提出的，奇怪了，民進黨提金馬撤軍、金門變非軍事區時，為什麼他們可以提，民眾黨不能提，是「綠能，柯不能？」

蔡壁如說，如果撇開意識型態，應該看當地如何經濟能繁榮。金廈在生活上事實是非常緊密的，當地的水、電和垃圾其實是大家一起處理的，且金門人說有90%的經濟是跟金門（應為廈門）密切往來，金門人在廈門置產達兩萬多套，但是他們（廈門）嚮往台灣的民主自由，所以希望這裡（金門）是和平的中立區，且就民生經濟而言，大家可以一起生活。

她說，她到馬山觀測站，因為天氣好，看得到對岸，所以他們生活上非常的密切，而且民進黨上一屆選立委的政見就說要研議金廈大橋的可行性，為什麼他們可以提，別人提就被打成這樣？這個議題可以讓民眾思辨、討論，到底會不會成，很多是政治上的問題。