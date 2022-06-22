日媒：瓜地馬拉外長受訪 誓維持與台灣關係

友邦瓜地馬拉外交部長步卡羅（Mario Bucaro）接受日媒訪問，誓言維持與台關係。

「日經亞洲」22日報導，步卡羅表示，雖然愈來愈多鄰國轉向承認北京，瓜地馬拉定會與台灣保持外交關係。

據報導，當問及瓜地馬拉是否會優先考慮與美國和台灣的關係，而非與中國大陸的關係時，步卡羅說，對瓜地馬拉而言，與美國和台灣的關係至為重要；步卡羅並說，希望區域和平，台灣主權與領土完整，也將持續支持台灣所做的努力。

報導寫道，近年來中國大陸一直運用其經濟影響力使他國與台斷交，轉向承認北京，包括巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加、尼加拉瓜等，瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）曾暗示，北京希望瓜地馬拉也這麼做，以換取中方提供新冠肺炎疫苗。

報導並指出，瓜地馬拉將在移民、經濟等領域，與美國合作；步卡羅說，美國與瓜地馬拉是理念相近國家，共享和平、民主價值，為長久關係。

瓜地馬拉與台灣關係近來受到關注，因中國大陸外交部發言人日前罕見主動提及瓜地馬拉，並有大陸官媒稱，在一場活動上，瓜地馬拉代表表達與中方加強合作的意願。

我外交部日前對此回應，我國與瓜地馬拉邦誼穩固友好；外交部並表示，北京從未放棄打壓我國際空間的企圖，試以分化民主國家的團結及破壞友邦與我國的關係。