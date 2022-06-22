蔡總統也變中共同路人？黃暐瀚秀當年金廈大橋是誰政見

民眾黨主席柯文哲拋出興建金廈大橋，遭陸委會批評說法無知荒謬。資深媒體人黃暐瀚今秀出2015年民進黨候選人陳滄江選舉公報提出的競選政見打臉民進黨說，蓋金廈大橋風險可以評估、政見可修正，「但不能你說叫愛金門（愛台灣）；他說就變成統戰、吳三桂」。

黃暐瀚今天在臉書秀出2015年底民進黨立委候選人陳滄江提出的競選政見，印在選舉公報上，白紙黑字的第三條「一年之內評估金廈大橋、金廈MRT(輕軌捷運）、金廈觀光纜車興建的可能性」。

甚至2015年12月2日總統候選人蔡英文到金門拜票，與陳滄江舉辦共同造勢大會，陳滄江對外宣稱，蓋金廈大橋是他與蔡總統候選人的「共同政見」。

黃更提到，2016年1月，總統選舉投票前10天，民進黨副總統候選人陳建仁再到金門拜票，面對同一個問題「金廈大橋」，陳建仁當時的說法是「民進黨深知這座跨海大橋對金門的重要性，此事非單方可以決定，需要兩岸誠心誠意來協商，才有可能實現，民進黨願意從中央到地方一起來努力打拼」。

黃暐瀚說，2016年「蔡陳配」以689萬票順地當選之後，同年7月17日，民進黨召開全代會，民進黨金門縣黨部再提「金廈大橋」，強調這是蔡總統與陳滄江的「共同政見」， 建請黨中央儘速評估興建金廈大橋等政見，也獲11位民進黨立委與十個民進黨地方縣市黨部的連署支持。

黃質疑，據此道理，陳滄江、陳建仁前副總統，甚至蔡英文總統，豈不都變成了「中共同路人」？「在地協作者」？而且還是先行者？「就事論事，理直氣和」。建蓋金廈大橋，當然會增加對岸占領金門的風險，這點不用爭。但這個風險，21年前蔡總統當陸委會主委，開放「小三通」的時候，就已經存在。之後兩岸大三通，也是風險；2018年金門喝大陸泉州水，更是風險。

黃提到，陸委會昨天發出新聞稿「痛批柯文哲無知、荒謬，多麼可笑？」甚至陸委會新聞稿說，所謂「金廈大橋」是中共方面基於統戰思維的單方面設想，目的是在模糊金門和廈門的界線，進而讓金門融入廈門，成為中國大陸福建的一部分。

黃暐瀚說，風險可以評估、政見可以修正，「但不能你說，叫愛金門（愛台灣）；他說，就變成統戰、吳三桂」，兩套標準，最不可取；因人而異，水準不高。