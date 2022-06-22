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查快篩監院稱「外界不宜指揮」 藍黨團：罷審監院預算

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立院團總召曾銘宗(圖左二)表示，下會期不排除罷審監察院預算、抵制監察院。記者程遠述／攝影
國民黨立院團總召曾銘宗(圖左二)表示，下會期不排除罷審監察院預算、抵制監察院。記者程遠述／攝影

大鑫黑心快篩案爆發，食藥署遭質疑把關不力，對此在野黨日前呼籲監察院應調查，不過監察院以「外界不宜指揮辦案」回應。國民黨團總召曾銘宗今表示，監察院這樣說是自我放棄權責，這樣的監院「不要也罷」，國民黨團在下會期不排除罷審監察院預算。

黑心快篩案延燒，食藥署屢遭質疑狀況外，不僅國民黨、民眾黨及時代力量等在野黨，民進黨立委林淑芬都齊聲要求食藥署長吳秀梅下台負責。不過監察院日前被點名應立案調查時，卻搬出「憲法」回應，指監委會掌握社會脈動，依法獨立行使職權，但近來不乏針對特定個案指訴監委職權行使時機、調查方式等，外界不宜指揮辦案。

曾銘宗今指出，連高雄市長陳其邁都說大鑫快篩案中，中央審查有漏洞，但監察院竟然自我放棄，不尊重憲法賦予監察院的權責。曾銘宗表示，監察院說監委獨立辦案不受干涉，憲政機關應互相尊重，他同意，但是必須先自重，才能引起全民尊重。

曾銘宗強調，假設監察院辦案看顏色、看政黨，那這樣的監察院「不要也罷」，立法院下會期開審112年度預算時，國民黨團不排除罷審監察院預算、抵制監察院，「看你怎麼運作」。

監察院 國民黨 快篩

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