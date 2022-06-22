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北市PTT案二版13頁報告 四叉貓轟：寫啥鬼？
台北市政府PTT發文案延燒，北市資訊局第一版調查報告月初出爐遭質疑過於簡略，昨天第二版本調查報告出爐，網紅四叉貓今天再度質疑，第二版報告頁數是變多了啦，這次交13頁出來，但內容是寫啥鬼？真的是市議員監督到哪就寫到哪。
北市議員質疑北市府有網軍？要求資訊局啟動調查，不過第一版調查報告本月8日出爐，網紅四叉貓質疑，兩頁半報告硬塞大圖加四頁半舊新聞稿，總共八頁PDF檔，「等了一星期的報告就這樣，就這樣？」
沒想到第二版出爐，四叉貓也在臉書貼出報告內容，表示資訊局上次交的「行距很寬也才兩頁半的資訊局報告」，被大家罵到退回去重寫，資訊局又交出第二版本，報告頁數是變多了啦，這次交了13頁出來，但內容是寫啥鬼？真的是市議員監督到哪就寫到哪。
四叉貓說，科長上班時間幫柯文哲發拉票文怎麼沒列入？不同人互相推文的部分怎麼沒列入？雙開帳號自己做球給自己殺的部分怎麼沒列入？看得很令人生氣耶（扔報告）。
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