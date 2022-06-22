柯文哲提建金廈大橋 蔡壁如：讓金門成「民主示範島」

民眾黨主席、台北市長柯文哲日前提出興建「金廈大橋」，遭陸委會批評「無知荒謬」，不過前金門縣長陳福海及金門縣議長洪允典等在地人士都力挺柯的主張。民眾黨立委蔡壁如今表示，只有拋棄意識型態的統獨爭議，讓金門成為「民主示範島」，才能真正達成「和平中立」的新核心價值。

蔡壁如指出，實際走訪金門，金門人要的是和平繁榮，而廈門人則是十分響往台灣的民主自由。透過「金廈大橋」讓金門成為「和平示範島」，可以是一個讓民眾討論的議題。

她也提到，開放金門小三通，是蔡英文總統在陸委會時期就已經提出，民進黨在前總統陳水扁執政時也已經說要「金馬撤軍」，金馬非軍事化是民進黨執政時期就已經在做的事。

蔡壁如說，因為民進黨的政策，讓民進黨完全執政的現在，登記在籍的金門駐軍有6000人，真正駐在金門的軍人只有3000多人，加上目前國軍的福利很好，還有周休二日，所以，實際在金門駐紮的軍人，約只有2000多人左右。這樣的兵力配置，金門的「戰略地位」早已不復當年，更沒有「國安防線」可言。

蔡壁如表示，從務實面來看，目前的金門，民生和經濟幾乎都仰賴廈門；廈門人則是對台灣的民主自由非常嚮往。多數金門人都希望能有一座金廈大橋，可以促進金門的經濟繁榮。在民進黨執政下，金門已經變成一座「非軍事化的和平島」，既然金馬非軍事化是民進黨的政策，就應該更要有經濟發展的空間。

蔡壁如並倡議，目前的現實是金門的「戰地觀光」已經取代了「反攻前哨」，為什麼不讓金門成為一個「和平廣場」？為什麼不讓金門成為一個「民主示範島」？只有拋棄意識型態的統獨爭議，讓金門成為「民主示範島」，才能真正達成「和平中立」的新核心價值。