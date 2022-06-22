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陳家欽申請提前退休 內政部長徐國勇當天火速批准
警政署長陳家欽本原為明年7月屆齡退休，20日突然遞出提早退休申請。據了解，內政部長徐國勇在當天就已批准，此案已報行政院，待銓敘部核定通過後就會生效。
行政院發言人羅秉成今天表示，有關重要人事的處理要報行政院核定，目前程序還沒到核定階段，在尚未確定前，不會對外說明。
行政院長蘇貞昌昨天主持治安會報時，也在會中特別感謝陳家欽，在第一線帶領全國7萬4000多名警察，為治安工作盡心盡力，做出良好成績。
蘇揆指出，包括協助在機場防堵非洲豬瘟病毒入境，以及掃黑、緝毒、打詐、破獲犯罪組織、選舉與公投秩序維護、交通安全及防疫等各方面，陳署長皆親自督管第一線人員，給予政府最大協助，民眾也對於警察維護治安給予高滿意度的肯定。
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