【專家之眼】正確看待台灣海峽之法律地位與中美歧見

近日，中國大陸與美國互槓，就台灣海峽的水域是什麼海域 (maritime zones)，以及此海峽內沿岸國和其他國家享有何種權利鬧得不可開交。

美國說台灣海峽是「國際水域」(international waters)或「國際水道」(international waterway)，依國際法，美國在此海峽擁有飛越、航行、以及行動(operate)的權利。

今年上半，美國軍艦已五次通過台灣海峽，此包括元月的「杜威號」（USS Dewey）、二、三月「拉爾夫．強森號」（USS Ralph Johnson）兩度通過、四月的「桑普森號」（USS Sampson）、以及五月的美國海軍第7艦隊軍艦「皇家港號」。

日前，美國國務院發言人內德･普萊斯 (Ned Price) 指出：「台灣海峽是國際水道，其內的航行自由與飛越是受國際法所保證。」他重申，「只要國際法允許，美國將繼續飛越、航行、以及行動，此包括穿越台灣海峽。」

針對美方立場，大陸外交部發言人汪文斌指出，國際海洋法上根本沒有「國際水域」，有關國家(當然指美國)宣稱此海峽是「國際水域」，主要目的在為「操弄涉台問題，威脅中國主權安全製造藉口」，北京表示對此堅決反對。

國際媒體競相報導中美爭議，但基於採取反中或挺美的偏見立場、或對國際海洋法之理解不夠專業，部分報導是不正確的，例如，某國內報社用「中國宣稱享有台海主權」此標題，此報導有誤導讀者之嫌。

中國大陸沒有國際法的依據，也從未主張整個台灣海峽係屬其主權範圍。大陸發言人雖指出，「中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」，但他也說，北京也尊重其他國家在相關海域 (包括台灣海峽)的合法權利。事實上，除美國之外，法國、英國、澳洲、以及加拿大等國軍艦都曾航行穿越台灣海峽，北京並未指控這些國家違反了國際海洋法有關航行的規定。

依據國際法，尤其是國際海洋法，究竟台灣海峽之法律地位為何？海峽兩岸在此海域享有何種權利，行使何種管轄權？是美國，還是中國大陸的立場與見解正確？未來，中美爭議又會如何解決？

決定台灣海峽內水域之法律地位主要是1982年通過、1994年生效、目前有168個締約方的《聯合國海洋法公約》(以下簡稱《公約》)，以及兩岸的海洋立法，此包括《領海與鄰接區法》和《專屬經濟海域和大陸礁層法》。

《公約》針對世界各地海域內之內水、領海、鄰接區、專屬經濟區、大陸礁層、公海、群島水域、以及用於國際航行之海峽等法律建制 (legal regimes) 有明文規定。由於台灣海峽最窄處之寬度約70海浬、最寬處約220海浬，因此，此海峽並非《公約》所規範之「用於國際航行的海峽」，非海峽沿岸國不享有過境通行權 (transit passage)。

台灣海峽內有內水、領海、鄰接區、專屬經濟海域、及大陸礁層此些海域，無公海 (或稱國家管轄權之外的海域)。一般通稱公海為國際海域或國際水(空)域，各國在此海域享有包括航行和飛越在內之公海自由。

就《公約》針對海域之區分，台灣海峽內無公海，此無疑義。就法律意涵而言，台灣海峽不是所謂的「國際水域」，但就航行與飛越而論，稱台灣海峽領海外之海域是國際水域或水道，其上是國際空域，此論也不能說完全錯。

依據兩岸有關領海、鄰接 (毗連) 區、專屬經濟海域 (區)、及大陸礁層 (大陸架) 法律規定，台灣海峽內共有24海浬的水域係屬台灣和大陸的領海範圍，而領海基線向陸地方向之水域稱之為內水，兩岸在此二海域內行使的是主權；台灣海峽由領海基線向海方向劃定之水域是《公約》允許可主張寬度到200海浬的專屬經濟海域 (EEZ)，兩岸享有主權權利(sovereign rights)，行使執法管轄權。

必須指出的是，《公約》第58 條規定，「在專屬經濟區內，所有國家，不論為沿海國或內陸國，在本公約有關規定的限制下，享有第87條所指的航行和飛越的自由」。換言之，台灣海峽內雖無公海，是屬兩岸所主張的專屬經濟海域，但依據《公約》，包括美國在內的非沿岸國的確享有航行自由與飛越權。

《公約》第58 條規定所引起的爭點是「在本公約有關規定的限制下」。如果美國穿越台灣海峽的目的是「非和平的」、是「意圖干涉內政」、或「威脅到沿岸國的國家主權安全」，中國大陸是否有權採取行動限制此航行自由與飛越權之行使？理論上，至少可發布聲明或提出抗議。

至今，美國仍非《公約》之締約國，不受58條之限制，而中國大陸也從未採取行動去禁止、限制、或干擾美、法、英、澳等國在台灣海峽內行使航行和飛越的自由，但派遣軍艦全程跟蹤監視是中共解放軍海、空軍一定採取的動作。

倘若美國海軍軍艦或政府研究船在台灣海峽不是單純的通過，而是進行包括水文調查、海洋科學研究、資源調查、甚至軍事演練等活動，此將衍生違反《公約》，侵犯到兩岸主權權利和管轄權的爭議問題。

美國想釋放出的訊息是：在未來，北京有可能在台灣海峽採取與國際海洋法相違的行動。中國大陸駁斥美國有關台灣海峽是「國際水域」此主張主要目地在宣示台灣海峽另一邊的台灣是中國領土的一部分，而台灣海峽之水域範圍與性質是由中國大陸與台灣的海岸向海峽中心延伸，此包括擁有和行使主權、主權權利和管轄權在內的內水、領海、鄰接區、或專屬經濟海域等，沒有公海。

未來，北京是否真的會依據《公約》第58 條有關外國軍艦、船舶和飛機必須在《公約》有關規定的限制下行使航行與飛越的自由此條款，做出報備或其他限制性規定？此將依台海情勢發展與相關國家在台灣海峽所採取挑戰中國大陸領土和海洋主張的力度和頻度而定。