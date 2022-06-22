影／立陶宛農業部政次率團訪台 將參加台北國際食品展
立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯今天（22日）率團抵台訪問，訪問團一行4人搭乘中華航空CI-62航班於清晨6點45分抵達桃園國際機場，班機停靠B9國賓門，外交部政務次長曾厚仁代表接機，雙方以互碰手肘方式取代握手；吉爾卓帝斯未發表談話，隨即由外交部人員引導前往國賓室外進行採檢。訪團預計於22日至24日進行訪問，立陶宛食品局主任薩魯納已於日前先行抵台。
外交部表示，立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）於6月22日至24日率領官員及企業代表訪問台灣。繼立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）率團於6月12日至15日來訪後，立國高階官員於一週內再度造訪我國，展現台立堅定友好情誼，以及雙邊加速推進多領域交流合作的高度意願。
吉爾卓帝斯訪台期間將參加「2022台北國際食品展」開幕式，並為立陶宛館揭幕，另外將出席立國麵粉說明會，以及台立食品廠商媒合會等活動；訪團將拜會行政院農業委員會、衛生福利部及經濟部、參訪我國農業改良場、農業食品相關產業協會及企業等，外交部政務次長曾厚仁並將設宴歡迎。
外交部指出，此次吉爾卓帝斯政務次長率團來訪，標示台立農業合作對話邁入新的里程，雙方並將針對全球關注的糧食安全、食品安全及氣候變遷等議題，分享經驗與加強鏈結，促進雙邊農業交流合作，進一步鞏固雙方以共享價值為基礎的互惠雙贏之緊密夥伴關係。
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