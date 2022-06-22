柯文哲拋金廈大橋 陸委會轟無知 她嗆綠選前選後不一？

民眾黨主席柯文哲拋出興建金廈大橋，並稱是小三通延伸，遭陸委會批柯說法是無知主張和荒謬比擬。北市府發言人陳智菡昨天在臉書批評，怎麼同一個議題，民進黨提出就是促進交流合作，柯文哲提就變無知主張、荒謬比擬？同一個議題，怎麼民進黨選舉時大鳴大放，選完了就石沉大海、還不准別人再提。

陳智菡說，2015年12月總統暨民進黨主席蔡英文親臨金門助選，參選立委的陳滄江所提政見，多項獲蔡主席同意列為共同政見，包括發揮「金門優勢」，加速金門大橋早日完工通車，同時在一年之內評估興建金廈大橋、金廈捷運、觀光纜車。

陳說，七年了，橋呢？捷運呢？纜車呢？蔡總統所承諾要給金門人的突破性發展呢？研議研議再研議，滿滿的基隆捷運既視感。

陳智菡再度提到，當年隔月，時任副總統的陳建仁到金門為陳滄江拉抬聲勢時，聽到在地宗親提出「希望興建從金門馬山銜接對岸大嶝島的跨海大橋」想法時，陳建仁的答覆是「民進黨深知這座跨海大橋對金門的重要性，但需要兩岸誠意協商，才可能實現，願意從中央到地方一起來努力打拚。

陳智菡質疑，怎麼同一個議題，民進黨選舉時大鳴大放，選完了就石沉大海、還不准別人再提。

陳智菡再批陸委會，近年來，負責統籌兩岸交流事務的陸委會，自我限縮的程度幾乎已成無用盲腸，最大能見度就是IG發梗圖嗆中國、連防疫訊息也在發。

陳說，今年三月，陸委會更宣布自辦民調結果，表示他們發現高達九成民眾「反對（中共）藉惡意政治操作及散布假訊息」。這種花納稅人的血汗「調查常識」的行為，只能用不務正業來形容、非但無法發揮與對岸交流的組織功能，反而帶頭升高對立與敵意。

陳智菡提到，如今陸委會不思聽取當地人民意見、促進民生經濟福祉，還帶頭用粗暴的言語打壓、抹紅台北市長與一位在野黨主席，更讓人看到一個以「交流、溝通、合作」為主旨成立的組織，可以自我扭曲到甚麼程度。

陳智菡說，理性、務實、科學是柯文哲的政治理念，他不會為了個人政治紅利，剝奪地方繁榮發展的契機、犧牲人民福祉，針對福國利民的議題，不要只用意識形態判斷，充分開放討論才有解方。