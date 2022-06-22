警署長陳家欽傳提前退休 北高局長、校長成接班人選

警政署長陳家欽，傳出昨天申請提前退休，警政署對此消息尚未證實，不過外傳陳家欽近期曾與友人透露，他已要離開署長位置，其他警政高層也聽聞風聲。

陳家欽現年64歲，警大45期畢業，與新北市長侯友宜是警大同學，他2017年9月接任警政署長，至今已當了快五年的署長，是前警政署長王卓鈞後，史上第二久任署長，也是第一個從高雄市警察局長升任警政署長。

陳家欽警大刑事系畢業，從事刑事工作，更到美國紐海芬大學師承李昌鈺，取得鑑識科學碩士。他在新北市、台中縣、高雄市服務，歷任分局長、刑大副大隊長等職務，隨後轉往刑事局擔任隊長，任內瓦解張連興強盜集團；自中國大陸引渡天道盟發起人吳桐潭、破獲彰化海線黑道謝惠仁槍殺天道盟「不倒會」會長謝運通等案。

陳家欽擔任高雄市警察局長期間，以贈送「破案茶」鼓勵士氣，2015年2月，高雄監獄發生受刑人挾持事件，陳家欽坐鎮指揮，歷經21小時的對峙，最終六位受刑人飲彈自盡。

由於正值選舉年，因此接任署長人選備受外界關注，目前以台北市警察局長楊源明、高雄市警察局長黃明昭、警大校長陳檡文呼聲最高。