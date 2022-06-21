毒品防制會報 蘇揆拍板1.6億改善校園治安死角

行政院長蘇貞昌今主持「行政院毒品防制會報」表示，政府自2017年起執行「新世代反毒策略」，4年投入超過110億元經費，去年起再投入4年150億元接續執行；此外，為讓學生更安全，他上周已同意教育部所提改善校園治安死角1.6億元經費。

鑑於大麻及新興毒品對國人健康危害甚鉅，蘇院長也宣示將大麻及新興毒品列為第7波安居緝毒專案查緝重點。

為解決施用毒品者再犯問題，政府提出「施用毒品者再犯防止推進計畫」，從貫穿式保護、處遇與轉銜、復歸社會整合、建立友善接納環境，以及兒少防護網路等5大架構著手，銜接教育、就業、醫療、家庭支持、社會宣導等各環節，期能有效降低施用毒品者的再犯率。

蘇貞昌表示，政府自2017年起即執行「新世代反毒策略」，4年投入經費超過110億元，自去年起，他再核定新一期計畫，4年投入150億元接續執行。政府也同時從制度面、法律面等，強化相關反毒作為，近年來，在檢、警、憲、調、海關、海巡6大系統的共同合作下，不論在查獲毒品數、降低總施用毒品人數及初次施用毒品的新生人口數上，都獲致相當好的成績，殊值肯定。

在校園毒品防制方面，蘇貞昌表示，為強化及改善全台800多所學校的校園治安死角，他已於上周同意教育部長潘文忠所提經費1.6億元，請儘速畫推動，讓學生在校園生活更安全，也免於遭受毒害。

蘇貞昌在取台灣高等檢察署報告「111年當前毒品情勢分析與策進作為」後表示，感謝台高檢統合各機關強力查緝毒品的表現，充分展現政府的反毒決心，在6大緝毒系統的共同努力下，不僅於去年11月查獲超過446公斤、市價50億元、可供500萬人施用的海洛因磚，為我國陸上最大宗海洛因毒品案。

蘇揆說，他與蔡英文總統上周（6月15日）出席警察節慶祝大會時，也檢視今年1月迄今，6大緝毒系統海空兩路合作查緝700公斤，最多可做成供70萬人次吸食捲煙的走私大麻花，而各級毒品總施用人數及初次施用人數都逐年下降，成績斐然。另方面，政府也查獲大量毒品先驅原料，即時阻止流為製毒所用，有效阻斷毒品供給鏈。

蘇貞昌指出，大麻及新興毒品對於國人健康危害甚鉅，雖然近期查獲大麻案件數量明顯增多，去年查獲1萬多株，為前年的2倍，更是2019年的5倍多，但也發現地檢署偵結施用大麻人數卻反而減少，近3年偵結人數明顯下降，請法務部與台高檢就所提各項問題研議應對策略與精進作法。

包含將大麻與新興毒品列為第7波安居緝毒專案查緝重點；同時可再思考新方法或改變作法，務求從源頭防堵各式毒品流入市面，危害國人。

蘇貞昌表示，感謝各部會合作協力，從源頭到末端防制毒品，同時也感謝警政署協助法務部調查局共同進行快遞夾藏毒品案件溯源，將偵破率由4成提升到7成4。

針對法務部「施用毒品者再犯防止推進計畫」報告，蘇貞昌表示，涉毒不僅會使個人毀滅、家庭破碎，若吸毒者不知悔改、一犯再犯，更將跌入萬丈深淵，因此政府務須做好社會防護網。吸毒者涉毒原因不一，政府必須想盡辦法避免其再犯，拯救一個人的人生，並減少其危害，這是政府及國家應盡的責任。

蘇貞昌指出，「施用毒品者再犯防止推進計畫」，從貫穿式保護、處遇與轉銜、復歸社會整合、建立友善接納環境，以及兒少防護網路等5大架構著手，並涉及教育、就業、醫療、家庭支持、社會宣導等各面向，請各部會通力合作，積極辦理本計畫提出的5大架構相關工作，並請各部會首長全力防堵毒品滲透各機關，避免人員涉毒造成破口。另針對在監人犯應有的相關管理、處遇及復歸社會等，院長也請法務部矯正署妥善執行。

蘇貞昌也提到，針對「施用毒品者再犯防止推進計畫」提出貫穿式保護等創意做法，深獲在座委員的肯定，顯見政府的努力及成果已被社會各界看到，但政府不會自滿，更不會停下腳步，請各部會妥善執行本計畫，隨時精進檢討。