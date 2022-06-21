【重磅快評】一天帶兩個風向 蘇貞昌不累嗎？

大鑫公司黑心快篩引發爭議，引發朝野立委質疑，甚至要求食藥署署長吳秀梅下台，行政院長蘇貞昌自己帶起風向，只批廠商沒按照法規，用未經許可的試劑魚目混珠，吳秀梅該負的責任卻隻字未提；恩恩事件關鍵錄音檔被媒體曝光，蘇貞昌把矛頭指向新北市政府，彷彿中央疫情指揮中心一點事也沒有。一天帶兩個風向，蘇貞昌不累嗎？

新北二歲男童恩恩染疫病逝，風波持續擴大，今天有媒體將恩恩延誤送醫的音檔曝光，揭露消防局遲遲聯繫不上衛生局人員，導致送醫時程延誤。蘇貞昌受訪時刻意收起嚴厲語氣，但說話字字衝著新北市政府，「該給的資料就要給，該檢討的地方就要檢討」。簡單幾句話，就把事件定調為錯在新北市府。

但問題是，恩恩事件發生之際，依據中央流行疫情指揮中心的指引，確診者不許自行送醫，必須有一定的通報和就醫流程，恩恩事件之後，指揮中心才趕緊修改相關規定，讓緊急的病患可用「可步行或自駕」或「同住親友」接送就醫，甚至開設兒童就醫綠色通道，事過境遷，怎麼可以用後來修正的指引來指責新北處置不當？

蘇貞昌應該很清楚來龍去脈，這件事連中央疫情指揮中心都不敢說新北市府有延誤情形，因為新北市府就是依中央的指引行事，如果新北市府有錯，中央有何理由置身事外？但蘇貞昌卻選擇性回應，只說新北府要給資料，該檢討，技巧迴護指揮中心，這樣帶風向，公平嗎？

至於吳秀梅引發的爭議，蘇貞昌的態度更奇怪了，如果漁船長樹都可以讓他對公務員生氣半天，食藥署徒具形式審查「富樂快篩試劑」，以致近二百萬劑黑心試劑流入市面，蘇貞昌對吳秀梅的作為竟不以為意，反而跟著吳秀梅一起痛罵業者，把主詞遮起來，還以為是吳秀梅在說話，蘇貞昌如此表態，除了帶風向，還能有其他的解讀嗎？

君不見，在蘇貞昌表態之下，民進黨內除了「不聽話」的立委林淑芬依然斥責吳秀梅吃案傷害國人健康，全黨都跟著蘇貞昌定的調子說話，民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀要大家把精神放在問題廠商，這些廠商進行違法行為，才是值得被調查單位，幾乎完全附和吳秀梅。

黨團幹事長鄭運鵬更離譜，指廠商利用大家對快篩劑有恐慌性需求，透過違法手段趁機牟取暴利，會有用貍貓換太子的狀況，這跟食藥署審查是兩件不同的事，不是食藥署許可有瑕疵，是廠商趁火打劫，更嘲諷國民黨聽不懂道理，是有競爭廠商進口快篩？拼湊的辯詞，簡直比竹篙湊菜刀還離譜，已無下限可言。

蘇貞昌慣於用震怒方式來指揮檢調辦案，但常常是該震怒的不怒，不該震怒卻大動肝火，檢警調因閣揆震怒而發動偵辦的案件，後來被法院打臉的案例並不少見，這次蘇貞昌沒有選擇震怒，但在一天之內帶了兩次風向，真的是比震怒還扯。