柯文哲提建金廈大橋 金門觀光協會理事長也表贊同

民眾黨主席柯文哲日前在金門拋出興建金廈大橋的主張，引起政壇譁然，對此，金門坊間也引起熱議，不少民眾稱讚柯文哲有遠見，直言如果他參選總統，一定會支持他。

柯文哲18日跨海到金門為黨內全國第29個服務據點「金門聯絡處」主持揭牌，意外爆出，主張興建金廈大橋，「做一條橋，金門的問題就解決一半。」消息一出，引起各界譁然，藍綠政黨對於金廈大橋都持審慎態度。

繼金門前縣長陳福海在今天上午高度肯定柯市長的主張後，金門縣觀光協會理事長吳嘉將也站在金門觀光旅遊業發展的需求，表示贊同金廈大橋的提議，吳嘉將表示，對於建構閩台兩岸及金廈旅遊圈，讓金門成為兩岸中轉旅遊的中心，金門旅遊業才能拓展客源、永續發展，金門的經濟發展，必然能得到活水灌注，相當值得期待與支持。

吳嘉將表示，金門的觀光旅遊產業在新冠肺炎疫情Covid-19的影響下，小三通停航，使得金門觀光旅遊產業頓然失去所有來自中國的客源，觀光造成重創；就「金廈大橋」提案，展望未來加強區域間的合作，實現資源和市場共享，是金門觀光旅遊發展的重要轉淚點。

吳嘉將強調，便捷的交通，深刻影響著觀光旅遊；過去金門也在小三通的奠基下，為金門創下百萬觀光客源，相信未來在大橋的互通下，兩岸經濟，文化，和旅遊將會更有近一步的接觸，定能更促進金門經濟的發展。

此外，不少金門民眾也在臉書發言，有翁姓網友就說，蓋了金廈大橋可以解決大部分的問題，但是也會產生更多問題，民進黨之所以無法在金門深耕立足，是因為他們長期不關心金門人所需要的幫助。唯一錯在不該是柯主席講，因為明知道會被抹紅還要提起。

另一位網友林茂林則主張，金門人應發起公投，決定金門要不要蓋金廈大橋，這也是決定金門人未來總檢討。