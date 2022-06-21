快訊

離婚1年半…福原愛將來台探親？江宏傑鬆口回應了

地牛翻身！日本小笠原群島發生規模6.2地震 深度40公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫：夏至供電吃緊 蔡政府能保證今年夏天不停電？

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。聯合報系資料照片／記者張文馨攝影
國民黨主席朱立倫。聯合報系資料照片／記者張文馨攝影

國民黨主席朱立倫在臉書表示，今天尾隨「夏至」來到台灣的是全國熱破36度的高溫，以及台電供電吃緊亮黃燈，預估尖峰備轉容量率低到只剩8.59%，「夏至供電吃緊，蔡政府能保證今年夏天不停電？」

朱立倫表示，面對能源緊繃的嚴峻挑戰，國人必須戒慎恐懼蔡政府「夏天供電無虞」的保證，過去6年五度的全台大停電，已經徹底讓執政黨的能源政策信用破產。光是昨天的瞬間用電就打破紀錄，來到3860.9萬瓩，不但創下歷年6月用電新高，也是史上用電第4高。

朱立倫回顧，上週訪美時，美方無論行政、立法到智庫各個單位都有朋友明確表達對台灣能源安全的擔憂，這讓他對國民黨更理性、務實的能源解方更有信心。他相信政府遲早會回到國民黨強調減碳大於非核的世界潮流，用穩健減碳的提升能源安全，降低台灣對國際天然氣跟石油的依賴。

朱立倫說，如果電價壓不下去，飽受物價飆漲之苦的民眾們誰受得了？經濟部長王美花會負責任嗎？蔡英文總統除了發臉書文道歉，真正該採取的行動，做了多少？

朱立倫表示，台灣身為地球村的一份子，無法逃避全球暖化、極端氣候的苦果，但是可以起而行動、要求執政黨改善錯誤的能源政策。他呼籲全國民眾在今年夏天，和國民黨一起強力監督政府的供電狀況與能源政策，別再讓辛苦的台電基層背黑鍋，「我們值得免於恐懼停電、讓家人更安穩的生活！」

國民黨主席朱立倫在臉書表示，夏至供電吃緊，蔡政府能保證今年夏天不停電？圖／取自朱立倫臉書
國民黨主席朱立倫在臉書表示，夏至供電吃緊，蔡政府能保證今年夏天不停電？圖／取自朱立倫臉書

朱立倫 國民黨 停電

延伸閱讀

張善政桃園行程從北到南 朱立倫子弟兵凌濤一路相陪

軍系批朱立倫讓藍營沉淪 呂玉玲認為張善政需爭取認同

【即時短評】張亞中喊辯論 劍指朱立倫一人樂隊

馮記小館成永和人追憶 大廚移900公尺另起爐灶

相關新聞

多次挺台！蕭美琴會NBA球星坎特 雙橡園共進牛肉麵

美國職籃NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）多次發言力挺台灣，在駐美代表蕭美琴的邀請下，兩人在華府雙...

不滿網軍霸凌 鄭寶清再批：2024也會密室協商？

民進黨徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，有意角逐市長的民進黨前立委鄭寶清砲轟黑箱作業。今天他在臉書貼文，再批評此次提名背離...

金門議長也支持建金廈大橋 「馬英九、蔡英文都曾說可評估」

民眾黨主席柯文哲日前在金門拋出興建金廈大橋的主張，引起各界熱議，金門縣議會議長洪允典今天下午也表態支持興建金廈大橋，他認...

柯文哲提建金廈大橋 金門觀光協會理事長也表贊同

民眾黨主席柯文哲日前在金門拋出興建金廈大橋的主張，引起政壇譁然，對此，金門坊間也引起熱議，不少民眾稱讚柯文哲有遠見，直言...

朱立倫：夏至供電吃緊 蔡政府能保證今年夏天不停電？

國民黨主席朱立倫在臉書表示，今天尾隨「夏至」來到台灣的是全國熱破36度的高溫，以及台電供電吃緊亮黃燈，預估尖峰備轉容量率...

柯文哲拋金廈大橋是險招？政壇人士：東蹭西蹭恐難化成支持

民眾黨主席柯文哲本月18日為民眾黨金門聯絡處揭牌時指出，當前兩岸關係需要緩衝，主張金門、廈門興建跨海大橋通聯，國民黨金門立委陳玉珍也表示肯定，指這是金門人的期望。不過，藍綠兩黨其他政治人物多持批判看法，藍營人士批評，見縫插針是柯文哲慣用伎倆；綠營指金廈通橋將變成國安漏洞，柯文哲是想當現代吳三桂，唱和習近平倡議的金廈四通主張。柯文哲這一著棋到底是奇招還是險招？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。