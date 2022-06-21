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國人遭誘騙至柬埔寨打工 外交部：跨部會研商解決辦法

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部亞太司長周民淦。圖／取自外交部例行新聞說明會直播
外交部亞太司長周民淦。圖／取自外交部例行新聞說明會直播

本報昨專題報導國人赴柬埔寨工作落入詐騙陷阱，外交部亞太司長周民淦今說明，政府高度重視，已召開跨部會協調會議，從教育宣導、協助營救、防制遏止三大面向研議具體作法；另再度呼籲國人赴東南亞地區工作前，審慎評估工作內容屬性。

周民淦今在例行記者會指出，外交部與東南亞各駐處從去年到現在持續接獲多起國人赴東南亞國家工作卻落入詐騙陷阱的陳情案件，據統計已超過70件，其中約50件發生在柬埔寨；外交部已多次透過發布新聞稿或在記者會上說明，呼籲國人注意赴海外求職可能遭遇的工作陷阱，也透過臉書等平台宣導，但不幸案例仍持續發生。

周民淦表示，外交部對此事發展高度重視，積極與政府相關部會協調研商解決辦法，6月初邀集相關單位召開跨部會協調會議，由外交部政次田中光主持，針對教育宣導、協助營救、防制遏止三大面向研議具體作法，防止類似情事再發生。

在說明政府部會相關作為之前，周民淦先提及聯合報以專題報導說明國人遭誘騙赴柬埔寨工作落入詐騙陷阱的問題，指報導相當深入，應能相當程度引起社會各界關注，防範國人落入類似工作陷阱。

周民淦說，報導提到「外交部束手無策」，為避免國人認為政府對此事毫無作為，他要說明政府各單位為此事付出的心力；但他之後也說，雖然外交部和駐外館處接獲求救時，都會在第一時間協助，但報導所寫「外交部束手無策」其實也相當程度點出我方在外交上所面臨的艱困環境。

接著周民淦指出，詐騙集團非常狡猾，所安排工作地點很多是治安不佳，警察容易被買通，且與我國無邦交的國家；有些地點甚至是在該國內有戰亂，被反抗軍控制的地方，導致當地軍警也難以介入協助，有時可能只能依靠在當地經營很久的台商幫忙。

周民淦再次呼籲，若國人有意前往東南亞地區工作，應徵前一定要查明想要任職的公司在當地是否合法登記，產業類別是否符合當地法令，且要審慎評估工作內容屬性，注意契約內容，循合法、正常管道申請入境，以免觸法，甚至危及人身安全。

外交部 詐騙集團

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