立陶宛農業部次長將率團訪台 促進農業合作

立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）將於22日至24日率領官員及企業代表訪問台灣，外交部表示，期望藉由訪團來訪提升台立對雙方農業及農產品經銷的了解與興趣，促進雙邊農業交流合作。

外交部指出，繼立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）率團於6月12日至15日來訪後，立國高階官員於一周內再度造訪我國，展現台立堅定友好情誼，以及雙邊加速推進多領域交流合作的高度意願。

外交部表示，吉爾卓帝斯在台期間，將參加「2022台北國際食品展」開幕式，並為立陶宛館揭幕，另外將出席立國麵粉說明會，以及台立食品廠商媒合會等活動；訪團將拜會行政院農委會、衛福部及經濟部、參訪我國農業改良場、農業食品相關產業協會及企業等，外交部政次曾厚仁並將設宴歡迎。

農業合作是台立雙邊的重點合作領域之一，農委會主任委員陳吉仲3月3日與立陶宛農業部長納維卡斯（Kęstutis Navickas）進行視訊會談時，雙方曾就農業相關議題廣泛交換意見，並針對立國農產品輸台申請案進行交流，同意建立定期對話機制，共同促進兩國農產品貿易與農業合作。

外交部指出，此次吉爾卓帝斯率團來訪，標示台立農業合作對話邁入新的里程，雙方並將針對全球關注的糧食安全、食品安全及氣候變遷等議題，分享經驗與加強鏈結，進一步鞏固雙方以共享價值為基礎的友好夥伴關係。