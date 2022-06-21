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柯文哲拋金廈大橋挨批 蔡壁如舉綠營3作為：綠能柯不能？

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如。圖／民眾黨提供
民眾黨立委蔡壁如。圖／民眾黨提供

民眾黨主席、台北市長柯文哲日前在金門拋出興建金廈大橋主張，引發熱議。民眾黨立委蔡壁如今表示，金門、廈門在民生經濟上高度依賴，廈門人又很嚮往台灣民主自由，她也批評，過去小三通、金馬撤軍、非軍事區的畫分都是民進黨做的，如今柯文哲提出討論卻遭批評，根本是「綠能柯不能」。

蔡壁如指出，她上周到金門去，感受到金門人非常想要和平繁榮，廈門人非常羨慕台灣自由民主，金門鄉親也告訴她，這兩年因為疫情，小三通不通了，經濟減少八、九成，今年在Omicron疫情下，到金門的觀光人潮也比去年減少一半以上。

對於柯文哲拋出興建金廈大橋主張卻遭批評，蔡壁如則回擊，「小三通是誰通的？是蔡英文總統擔任陸委會主委；金馬撤軍是誰撤的？是民進黨執政時候撤的；非軍事區畫分誰做的？也是民進黨。現在是民進黨能做的，柯文哲卻不能，根本是綠能柯不能，為什麼不能討論？」

金門 民進黨 柯文哲

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