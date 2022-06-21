周玉蔻嗆新北市府是共產黨 侯友宜：全案都移交司法

媒體人周玉蔻說手上握有錄音檔，但新北市消防局說公布會有法律責任，批評新北市府是共產黨。新北市長侯友宜表示，案子很早就進到司法單位了，相關資料都在釐清中。

侯友宜針對周玉蔻的質疑，僅低調表示，其實全案很早就都進到司法單位了，現在相關資料跟檔案都交給司法單位釐清當中了。

另外台灣民意基金會今日公布防疫民調，侯友宜仍然是六都第一，外界好奇侯友宜是否會競選連任？

侯友宜回應，他當下最重要的事情就是努力做事，雖然市民在緩降過程中，生活有逐漸舒緩，但其實仍有許多挑戰，還有很多大小基礎建設、大型建設都有賴他全力以赴來做好。

侯友宜表示，像今日看到三重區的活動中心開幕，所有議員、里長都很關心，他們關心的是新北的基礎建設，市府會把事情做好，大家一起拚，拚出新北市的安居樂業。