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挺金廈大橋 陳玉珍：民進黨用大台灣霸權強壓金門

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委陳玉珍上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／截自千秋萬事直播畫面
國民黨立委陳玉珍上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／截自千秋萬事直播畫面

台灣民眾黨主席柯文哲提出興建金廈大橋主張，引發熱議。國民黨籍金門立委陳玉珍今上午接受廣播專訪時表示，柯文哲的想法是很高比例的金門人心聲，民進黨常說大中國用霸權強壓台灣，但金門人會覺得，民進黨用大台灣霸權強壓金門。

陳玉珍上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪指出，過去民進黨黨部主委參選金門立委時，提出政見不止要蓋金廈大橋，還提出要蓋捷運。民進黨要批評「賣台」、「吳三桂」之前，是不是要先批評一下自己提名的立委候選人？正是因為在地候選人體察到金門民意，希望金廈能有更密切的連結。

陳玉珍說，當初小三通，也是蔡英文總統擔任陸委會主委期間開放，民進黨金門地方黨部也拿此作為政績。批評的相關人士是否知道，金門與廈門距離很近，如同淡水到八里，往來非常密切，坐快艇只要10分鐘，甚至游泳都可以到。

陳玉珍表示，若大陸要攻擊金門，國防研究院的建議是金門必須自主防衛，因為「從台灣是來不及過去，」如果真要打，快艇10分鐘、一下子萬箭齊發，真的是很快、很危險；但這不表示他們有投降主義，而是金門人了解自己所處的地理位置和大陸密切度，「金門也打過仗，才不希望打仗，非常希望和平。」

陳玉珍說，家園被毀、親人流離失所所在多有，金門老一輩都親身經歷過，和平就是應該多往來、多交流，而不是抱持敵意。民進黨常說抗中保台，她不這麼認為，「我知道講這些會被扣紅帽，但還是要說，」惡意不要一直累積，雙方一直往來，觀光旅遊、貨物交流，說要打仗也很困難吧？

陳玉珍說，她反對台灣本島的人用大台灣主義看金門，思想不一樣，就說金門要賣國、賣台，金門人也是追求自由民主的制度，但不表示兩岸政策想法不一樣，就是賣台，「我們認為將國家往戰爭的方向走，才是出賣國家的行為。」

金門 民進黨 陳玉珍

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