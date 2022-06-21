船模試驗國家隊成立 蔡英文：展現台造船能量衛土決心

蔡英文總統今天到高雄主持「船模試驗國家隊」成立大會，國家海洋研究院與台灣大學、台灣海洋大學、成功大學、中山大學5單位合作，未來可滿足台灣國防自主、國艦國造、商船與特殊船舶的船模試驗完整需求。蔡總統表示，此讓國際看到台灣的造船能量與守護國人的決心。

蔡英文表示，高雄是海洋首都、造船發展重鎮，中央與地方通力合作，船模試驗國家隊在此成立別具意義。台灣造船業發展近半世紀，從小型汽艇到大型船艦，國艦國造提升了國防自主，台灣造船產業進步，也讓國際看到台灣的造船能量與守護國人的決心。

蔡英文說，國家海洋研究院帶頭成立船模試驗國家隊，將重要的船舶試驗工作留在台灣，為台灣的水面、水下載具試驗，也降低了成本、展現造船能力。

海洋委員會國家海洋研究院今天在高雄軟體園區國際會議廳，舉辦「船模試驗國家隊成立大會」，邀請貴賓與國家海洋研究院、台灣大學、台灣海洋大學、成功大學及中山大學代表出席啟動儀式，並邀集各校船模實驗室及水下載具技術團隊經驗分享。

海委會主委李仲威表示，台灣的造船能量，設計建造都有相當規模，船模試驗則還有空間。海委會國家海洋研究院以船艦運動性能試驗、水下船艦操縱性能、船模試驗專業人才培訓為三大發展主軸。規畫於高雄興達港海巡機關用地建置「國家船模實驗室」，興建耐海性能水槽與迴旋臂水槽，預計民國114年完成興建。

國家海洋研究院指出，國家船模實驗室將結合台大「拖航水槽」、台灣海洋大學「空蝕水槽」、成功大學「拖航水槽」試驗能量與人力資源，就可提供船模阻力實驗、運動實驗、自航實驗及水下載具試驗，提升整體船舶產業的國際競爭力。