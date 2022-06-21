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議會專案報告缺席挨轟 黃珊珊：副市長不列席委員會備詢

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北巿副巿長黃珊珊今天上午出席防災士培訓活動，沒出席議會財建委員會行政不中立專案報告，引發議員不滿。圖／黃珊珊辦公室提供
台北巿副巿長黃珊珊今天上午出席防災士培訓活動，沒出席議會財建委員會行政不中立專案報告，引發議員不滿。圖／黃珊珊辦公室提供

北市議會財建委員會今天要求相關局處專案報告行政不中立問題，並要求副巿長黃珊珊列席，但黃以地方制度法規定不列席，引發議員不滿。黃珊珊今天表示，從以前到現在，副市長是不列席委員會備詢，她都謹守分際，做好自己該做的事。

至於遭質疑視察行程沒通知議員，卻有民眾黨小雞跟？黃珊珊說，她也常常在菜市場碰到其他候選人，這是很正常的事，沒有特別去獨厚什麼人，歡迎大家關心市政建設。

黃珊珊今天上午出席防災士培訓活動，黃受訪表示，她的相關視察活動，只要是公共場所都會通知當地的負責人，至於當地負責人有沒有通知其他人、有沒有公告？這是她沒有辦法控制的，當然有候選人到現場，也不能說不能到。

至於不出席委員會備詢，黃珊珊說，因為副市長不是屬於部門主管，從以前到現在，副市長是不列席委員會備詢，相關事情她都會謹守分際，做好自己該做的事情，很多業務都會到現場，只要是公開活動，也都真的歡迎大家，包括議員現任的也好、要參選的也好，還有一般市民朋友，歡迎大家一起來關心市政建設。

黃珊珊 地方制度法 北市

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