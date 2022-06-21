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挨轟綠友友？黃珊珊稱己超越藍綠：一定是我做對了什麼

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
黃珊珊今天出席防災士培訓活動。圖／黃珊珊辦公室提供
黃珊珊今天出席防災士培訓活動。圖／黃珊珊辦公室提供

藍營砲轟北市副市長黃珊珊不是綠側翼，也是綠友友，因民進黨主席蔡英文2016年時，寧可提名黃珊珊選立委，也不提名高嘉瑜。黃珊珊今天回應，「藍的拚命說我是綠的，綠的拼命說我是藍的，就表示我們真的可能超越藍綠」。

日前傳出民眾黨內部有人不滿黃珊珊仍掛親民黨籍，並指控黃珊珊是蔡英文側翼後，藍營也砲轟黃珊珊綠友友，黃今天回應，她超越藍綠，「一定是我做對什麼事情，大家各自有各自的立場，市民還是會看你做過什麼事。」

另外，對於最新網路媒體民調，黃珊珊勝過所有綠營對手，媒體問黃，是否防疫加分？黃珊珊表示，「我們都不講選舉，就是將事情做好」。從以前到現在，她做的事情都一樣，沒有特別去做些什麼事，事情做好，市民都看在眼裡。

黃珊珊 蔡英文

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