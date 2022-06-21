柯文哲拋興建金廈大橋遭圍攻 陳福海持這理由支持

民眾黨主席柯文哲日前在金門拋出興建金廈大橋主張，引發熱議，幾乎不分藍綠立委都猛K，對此，金門縣前縣長陳福海今天卻表示，他相當肯定柯市長倡議金廈大橋，不僅該做且要加速規劃。

陳福海說，和平穩定的兩岸關係是兩岸重中之重，金門一直是兩岸互動的重要樞紐，一條以經濟、民生為出發點的橋梁，不僅能銜接金廈小兩岸，也能替台灣搭起無形的情感連結。

柯文哲18日跨海到金門為黨內全國第29個服務據點「金門聯絡處」主持揭牌，並拜會金門縣長楊鎮浯，所到之處，發言都相當謹慎，唯獨在接受地方電視台的棚內專訪時，他意外爆出，主張興建金廈大橋，「做一條橋，金門的問題就解決一半。」消息一出，引起各界譁然。

在台灣藍綠立委都一陣撻伐下，曾在任內讓金門廈門小兩岸關係推上高峰的陳福海則主動發布新聞稿，高度肯定與支持柯文哲，提及目前兩岸相對緊張的氛圍，陳福海指出，兩岸需要更多友善的橄欖枝，他認為柯市長的說法不僅是替金門鄉親未來發展作長遠的思考，也是希望台灣各政黨能傳達友善的態度，拉近和緩兩岸關係。

陳福海也認為，從實務面來看，大陸在與金沙鎮官澳距離約數公里的大嶝島廈門新機場，面積達數十平方公里，未來啟用後將成為中國大陸東南最重要的空運樞紐。金廈大橋的興建，不僅有助於未來小三通旅客的接駁，也有機會引進每年上千萬至廈門的觀光客跨境金門旅遊，同時隨著大橋的施工，相關的水、電、瓦斯的管線也能安全附掛於橋梁結構上，對於金門的經濟、民生將有大幅度的改善與提升。

目前藍綠對金廈大橋都持審慎態度，不過陳福海提及，國民黨執政時期促成1990年兩岸於金門簽訂協議，民進黨執政時期，在2001年推動小三通的常態化，都是著眼於有利於民生的發展上所做的政策推動。