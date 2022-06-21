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【專家之眼】紅共綠共一家親？看兩岸如何回應腐敗疑慮

聯合報／ 楊穎超/銘傳大學副教授
針對富樂快篩試劑爭議，被食藥署署長吳秀梅表示，食藥署就是個審核把關的單位，廠商送來的資料不正確，給錯誤的東西，不是應該要譴責違法廠商嗎？圖／聯合報系資料照片
針對富樂快篩試劑爭議，被食藥署署長吳秀梅表示，食藥署就是個審核把關的單位，廠商送來的資料不正確，給錯誤的東西，不是應該要譴責違法廠商嗎？圖／聯合報系資料照片

自從綠營完全執政後，網路上就開始戲謔地把台灣政府作為類比中共。看最近兩岸領導分別對政商兩棲與核准快篩等存在高層官員腐敗嫌疑的回應舉措，似乎在消極部分有類似之處，但綠營卻更不顧外界觀感。讓人感慨，要等選舉後，才知這算民主制度的優點還是缺點？

首先來看中共。最近台媒報導，中共中央19日出台《領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業管理規定》新辦法，禁止廳局級以上領導幹部家人經商。該文件並要求領導幹部每年填報家人經商情況，如違反規定，不是家人退出經商，就是領導幹部退出現職。有論者認為，這是習要找機會用涉貪名義，肅清政敵。

其實，習修理貪官那麼多年，不缺工具。而這規定在概念上一點不新，老調重彈，恐怕宣傳成分居多。自改革開放以來，中共持續限制政商兩棲現象。最早在1984年，《中共中央、國務院關於嚴禁黨政機關和黨政幹部經商、辦企業的決定》指出：鄉(含)以上黨政機關在職(包括退居二線)幹部，一律不得以獨資或合股、兼職取酬、搭乾股分紅等方式經商辦企業；也不允許利用職權為其家屬、親友所辦的企業謀取利益；1985年發出《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關於黨政機關幹部不兼任經濟實體職務的補充通知》、《關於禁止領導幹部的子女、配偶經商的決定》，1986年再次下發《中共中央、國務院關於進一步制止黨政機關和黨政幹部經商、辦企業的規定》，都在規範官員兼職必須選邊。

而地方類似規定更多。例如2005年江蘇制定《黨政領導職務任期制暫行規定》，甚至規範領導幹部辭職從事經營活動的審批；2015年上海也公佈實施《關於進一步規範本市領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業行為的規定（試行）》。相關規定持續推出，暗示現象屢禁不絕。

只是中共雖然禁不了，面子與正當性還是要顧的。反倒是台灣這邊，雖然也會粉飾太平，但不知是否因民選光環護身？綠營完全執政後，沒有制衡的官員發言一再刷新人民三觀。之前看到行政立法院長、外交、衛福部、農委會首長，多次大放厥詞，最近連部會下屬單位主管都敢亂扯，讓人不知官員下限何在。

富樂快篩爆出重重黑幕，沒有憲政機關發動調查，理應負責的衛福部食藥署長神隱多日，直到綠委開罵之後，才表示：「食藥署就是個審核把關的單位，廠商送來的資料不正確，給錯誤的東西，不是應該要譴責違法廠商嗎？」如果只是廠商有錯，那食藥署審核把關在做什麼？

回顧該署長在2021年7月高端疫苗被退貨時，稱「退貨強調不代表不合格，搞不好是一個更好的產品。」可知她已不是第一次做驚世發言，但這次推卸責任，行政院長還參與袒護，這樣的政治高層，要怎麼端正公務體系？

在數千年累積的中華文化裡，不乏各類官場潛規則。從清末以來，引進各種西方思想、法治精神，目的之一就是希望政治越來越清明。但從兩岸這次官員回應看來，似乎仍未敢於直指核心。大陸方面如果認真執行相關規定，人民眼睛雪亮，自有公評；至於台灣，兩蔣在此勵精圖治時，沒有高層官員敢亂講話；負政治責任辭職，更是司空見慣；就連馬政府時期，人民也少聽到官員敢於大放厥詞。現在據說民主成績超英趕美了，為何憲政機關無所作為？上位官員素質反而低落？選舉能否反映社會價值？值得深刻反思。

中共 國務院 食藥署

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