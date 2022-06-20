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指司法官學院欠缺多元性別概念 監察院要求改善

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
監察院。本報資料照片
監察院。本報資料照片

監察委員紀惠容、高涌誠調查司法官學院宿舍安排涉性別歧視，日前通過調查報告，發現司法官學院於辦理學員學號、教室座位、宿舍床位安排、文件表格等均以制式二元性別方式處理，性別爭議申訴之處理及承辦人員相關用字遣詞等節，均有持續檢討精進之空間，營造更友善的多元性別學習環境，以培育更具性別意識與敏感度之法官，促請司法官學院檢討改進。

調查報告指出，司法官學院雖已建構「員工協助方案（EAP）」等相關心輔機制，而值肯定；但目前使用率仍然偏低，如何改變既有觀念，及協助同仁、學員自我發覺，勇於使用及樂於使用相關心理諮商服務，允為該學院下一階段檢討改善之目標。

紀惠容、高涌誠表示，司法官學院為孕育我國法官、檢察官之搖籃，若能在養成過程中，提供相對完善的性別友善設施，允能潛移默化學員的性別意識與敏感度，提升其等爾後處理性別案件之品質。但該學院雖盡力維持並修建符合多元性別之設施，然其主建築物自民國70餘年啟用至今，已屆逾40年，舊有建築設施、空間、設備不符新式建築標準，又不易改造，致難以妥適規畫符合性別平等、多元需求之設計，亟待檢討改善；相關機關應積極謀求改進。

有關公部門之宿舍整建與安排，監委認為，由於涉及跨部會法規整合，政府迄未提出具多元性別概念的相關建設及政策指引。隨著近年社會快速變遷，人權意識持續抬頭，社會大眾對政府邁向更進一步實質性別平權的期待也不斷攀升；行政院允宜借鏡國外經驗及廣納國內已完成之實務研究，著手進行跨部會之法規源頭整合，俾建置本土化之多元性別施政指引，俾供各機關有所依循。

司法 建築 宿舍

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