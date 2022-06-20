影／高嘉瑜10年沒整理陽台曝光 網嚇：走進資源回收場

民進黨立委高嘉瑜今(20)日在臉書Po出自家10年未整理的陽台，網友一看嚇傻留言：「像是走進資源回收場」。高嘉瑜表示，家裡的洗衣機用了10幾年，最近第一次壞掉，要請人來修理非常不方便，而且看到陽台因為10幾年沒有整理都是灰塵跟雜物，也覺得很不好意思，所以從昨天晚上7點掃到晚上10點多，一盆水、一盆水的搬，刷洗地板，把雜物丟掉，從昨天晚上打掃到今天早上，整個過程非常辛苦。

高嘉瑜說，因為一台壞掉的洗衣機，讓整個環境變得更清潔，發覺原來陽台是寬敞明亮的。雖然在清掃之後，手指也破皮受傷，但是因為洗衣機壞掉，讓家裡變乾淨，這也是因禍得福，高嘉瑜也希望能夠鼓勵平常沒有打掃的人，偶而打掃一下，讓家裡煥然一新，感覺真的會完全不一樣。 民進黨立委高嘉瑜曝光10年未整理的自家陽台。圖／高嘉瑜提供