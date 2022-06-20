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吳釗燮與烏克蘭布查市長視訊通話 宣布援贈50萬美元

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮（右）與烏克蘭布查市長費多盧克視訊通話。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮（右）與烏克蘭布查市長費多盧克視訊通話。圖／外交部提供

外交部吳釗燮今與烏克蘭布查市長費多盧克（Anatoliy Fedoruk）視訊通話，代表台灣政府援贈50萬美元，協助該市進行重建；兩人也相互致邀，盼於戰後適時進行互訪，增加台烏互動。

吳釗燮向費多盧克說明，我國因長期面對中國大陸文攻武嚇，對烏國處境更能感同身受，認同烏方所稱大國不能仗勢欺人，任意侵略鄰近小國。

這是吳釗燮繼4月22日與烏克蘭基輔市長、5月31日與烏國哈爾科夫市長、6月10日與烏國東正教大牧首視訊通話以來，第4度宣布援助烏克蘭。

據外交部新聞稿，費多盧克表示，俄軍對烏國無端的侵略，已造成對烏國領土完整、主權及民主的破壞，烏克蘭人民無法饒恕俄軍於烏國領土及布查（Bucha）地區所犯下的殘忍罪行，俄國威權政府發動戰爭的侵略作為更不容世人遺忘，烏國人民定將堅定捍衛家園、守護民主。

新聞稿寫道，目前布查市政建設遭受重創，亟需國際援助，費多盧克感謝我國值此非常時期，挺身向烏國伸出援手；烏國政府及人民將永遠記得來自台灣的堅定支持及溫暖關懷，布查市政府將善用我國援贈的每一分善款，務將善款做最充份的運用。

吳釗燮說，今年2月24日俄羅斯軍事入侵烏克蘭，我國政府無法接受俄國對國際秩序的破壞以及對其他主權國家的侵害，除公開譴責其戰爭行為外，並加入國際社會對俄國實施經濟制裁；針對俄軍在布查地區所犯暴行，我國政府嚴厲譴責俄方，並支持國際社會儘速進行調查真相。

外交部指出，我國迄今對烏克蘭已援贈超過580噸的物資，另捐助照護烏國難民及協助烏國城市、醫院及教會進行重建的援款超過4000萬美元。

烏克蘭 吳釗燮 外交部

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